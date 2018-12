Doris Bures nun Präsidentin des Renner-Instituts

Wien. Das Karl-Renner-Institut, die politische Akademie der SPÖ, hat seine erste Präsidentin: Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures übernimmt die Funktion von Christian Kern. „Ich sehe es als ein positives Zeichen, dass ich diese Position zu einer Zeit übernehme, in der das Haus im wahrsten Sinne des Wortes in Aufbruchsstimmung ist“, sagte Bures. Künftig wird die politische Akademie der SPÖ nämlich nicht mehr im Gartenhotel Altmannsdorf, sondern im 10. Wiener Gemeindebezirk, in der Karl-Popper-Straße 8, zu finden sein. „Wir werden am neuen Standort einen modernen Seminar- und Arbeitsbetrieb gewährleisten und das Programm weiterentwickeln“, so Bures. Die neuen Räumlichkeiten werden Mitte Jänner eröffnet. Bures' Ziel ist neben dem umfassenden Aus- und Weiterbildungsprogramm auch die Vernetzung mit Wissenschaft und Zivilgesellschaft. (red.)

(APA)