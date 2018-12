BVT-U-Ausschuss: VfGH weist Lansky-Beschwerde zurück

BVT: Security flog 2016 aus Heeresmiliz - wegen rechtsextremen Hintergrunds

Im November 2015 und März 2016 soll der Security, der Kontakte in die Neonazi-Szene haben soll, beim Stabsbataillon 7 in Klagenfurt tätig gewesen sein. Danach gab es einen "Sperrvermerk". Die Liste "Jetzt" brachte am Mittwoch eine Dringliche Anfrage an Innenminister Kickl ein.