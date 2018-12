Der „General“ auf dem Elektroroller

Wien. Es kann auch im Winter passieren, dass einem Josef Plank auf einem Elektroroller entgegenkommt. Recht flott, ohne Helm – „da überlege ich gerade, das zu ändern“ – und mit wehendem Mantel. Der E-Roller ist sein Dienstfahrzeug, mit dem er die letzte Strecke von der U2-Station Praterstern an seinen Arbeitsplatz am Stubenring zurücklegt.



Nicht sehr standesgemäß für einen Generalsekretär, für den Schattenminister des Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsministeriums, das politisch von Elisabeth Köstinger (ÖVP) geführt wird. Vor allem wenn man bedenkt, dass Plank jahrelang von einem Chauffeur zu Terminen gefahren und von Blasmusikkapellen empfangen wurde. Denn der 60-Jährige war neun Jahre – von 2000 bis 2009 – Landesrat in Niederösterreich mit der Zuständigkeit für Landwirtschaft, Jagd und Forstwirtschaft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.12.2018)