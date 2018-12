Strache: „Wir haben die ÖVP verändert“

Die Presse: Was ist besser: Erster in der Opposition oder Zweiter in der Regierung?



Heinz-Christian Strache: Am besten ist es dort, wo einen der Wähler hinstellt. Ich habe elfeinhalb Jahre Oppositionspolitik gemacht. Und ich musste erleben, wie unsere Reformvorschläge von Rot und Schwarz abgelehnt wurden. Aber: Wir haben aus einer sehr kraftvollen Opposition heraus die ÖVP verändert. Aufgrund unserer Stärke hat es dann dort einen neuen Obmann gegeben, der unsere berechtigten und richtigen Forderungen nicht mehr abgetan hat, sondern heute mit uns umsetzt.



Haben Sie sich auch verändert im vergangenen Jahr?



Man entwickelt sich immer weiter, wird gelassener, ruhiger, reifer.

