Türkische Doppelstaatsbürger: Van der Bellen fordert, Fälle neu aufzurollen

Bundespräsident Alexander van der Bellen spricht sich nach dem Entscheid des Verfassungsgerichtshofes zu türkisch-österreichischen Doppelstaatsbürgerschaften, auch abgeschlossene Verfahren, in denen Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft wegen eines türkischen Passes aberkannt wurde, neu aufzurollen. Der VfGH entschied Anfang der Woche, dass eine Wählerevidenzliste mit zehntausenden Namen von Austrotürken, die den Behörden von der FPÖ zugespielt worden war und die einzige Entscheidungsgrundlage der sogenannten Feststellungsverfahren ist, nicht authentisch sei.

"Ja, denn es bleibt ein sehr schlechter Nachgeschmack, wenn jemand seine Staatsbürgerschaft aufgrund einer Liste verliert, die der VfGH als untaugliches Beweismittel einstuft", sagte Van der Bellen der Zeitung "Österreich". Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hatte hingegen am Dienstag gegenüber der "Presse" erklärt, er wolle die Verleihung neuer österreichischer Staatsbürgerschaften an Türken fürs Erste aussetzen. Kanzler Sebastian Kurz kündigte an, diese Idee prüfen zu wollen.

Auf die Frage, ob er im Fall des in der Türkei inhaftierten Journalisten Max Zirngast aktiv wird, antwortet Van der Bellen: "Dieser Fall war schon Gegenstand eines Gesprächs zwischen Präsident Erdogan und mir. Ich hoffe sehr, dass die Türkei rasch eine positive Entscheidung trifft."

Van der Bellen kritisiert Ausgehverbot für Flüchtlinge

Der Bundespräsident ist auch skeptisch, was ein Ausgehverbot in Asyleinrichtungen betrifft: "Ein Ausgehverbot sei rechtlich nicht möglich, sagt der Kanzler. Namhafte Verfassungsjuristen sehen das bei einer Anwesenheitspflicht ähnlich, da es auf eine unzulässige Beschränkung der persönlichen Freiheiten hinauslaufe". Die türkis-blaue Regierung plant, die nächtliche Anwesenheitspflicht im Rahmen der Hausordnung von Flüchtlingsquartieren umzusetzen.

Trotz der Differenzen - die Zusammenarbeit mit der Regierung bezeichnet Van der Bellen nach einem Jahr als „professionell, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind“.

