Hans Niessl geht unter die Berater

Noch arbeitet der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) bis zu 90 Stunden in der Woche - laut eigenen Angaben. Nach seinem Abschied aus dem politischen Geschäft, der für den 28. Februar vorgesehen ist, werde er aber in kein "Loch" fallen, prophezeite er. Und kündigte an, eine Beraterfirma gründen zu wollen. "Mir wird's mit Sicherheit nicht fad", versicherte Niessl am Donnerstag.

Ehe Niessl in Politpension gehen wird, beschäftigt im Land die Nachbesetzung des Präsidenten des Landesverwaltungsgerichtshofes (LVwG) und erhitzt die Gemüter. Beworben hat sich auch Niessls Büroleiterin. Der amtierende Präsident Manfred Grauszer meinte, sie erfülle nicht die gesetzlichen Anforderungen für den Präsidentenposten, auch die ÖVP forderte mehrmals eine Neuausschreibung. Niessl hielt sich - anders als sein Nachfolger Hans Peter Doskozil - in der Causa bis dato zurück und erklärte nun: "Ich halte die Aufregung für interessant."

Der Noch-Landeshauptmann verwies in der Causa auf die Objektivierungskommission. "Der Vorschlag, der gemacht wird, wird vom Präsidenten des Landesgerichts (Karl Mitterhöfer, Anm.) getragen. Und sich vorher darüber aufzuregen, wo noch gar keine Entscheidung gefallen ist, halte ich für eine einzigartige Vorgangsweise."

Außerdem: "Es gibt eine Ausschreibung und es gibt eine klar strukturierte Vorgangsweise bei der Besetzung. Und alles, was der Präsident entscheidet, wird von mir respektiert. Ich habe noch keine Entscheidung in Spitzenpositionen getroffen, wo ich das Assessment-Center, die Objektivierungskommission übergangen wäre oder overruled hätte", hielt er fest. Es habe in all den Jahren keine Entscheidung gegeben, wo er nicht in Spitzenpositionen diese Entscheidung respektiert hätte. "Und deswegen bin ich unaufgeregt".

"Zu ruhig soll es nicht sein"

Entspannt zeigt sich Niessl auch ob des bevorstehenden Abschieds. Wehmut oder Melancholie verspüre er "überhaupt nicht: Das ist nicht mein Zugang. Das ist ein Abschnitt, den ich gern gemacht habe, das war für mich eine große Freude und Ehre. Und mit 28. Februar wird das abgeschlossen und ein neues Kapitel aufgemacht."

Ruhiger soll es nun zumindest während der Feiertage bis zum 6. Jänner zugehen, wenngleich es dennoch ein paar Termine geben werde. "Ich werde die Feiertage ähnlich verbringen wie in der Vergangenheit, nämlich im Kreise meiner mir nahestehenden Menschen." Ins Büro komme er dennoch, um die Post zu machen. "Zu ruhig soll es nicht sein", so Niessl abschließend.

