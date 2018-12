ÖGB: „Das ist eine klassische Kriegserklärung“

Wien. Schon von Weitem sieht man an den großflächigen Fenstern der ÖGB-Zentrale die Plakate mit der in roter Farbe durchgestrichenen Zahl zwölf. Das Signal für den Kampf der Gewerkschaft gegen den Zwölf-Stunden-Arbeitstag. Den hat die Gewerkschaft im auslaufenden Jahr besonders intensiv geführt – allerdings hat sie weder das Gesetz verhindern noch die Auswirkungen gänzlich in den Kollektivvertragsverhandlungen abfedern können.

Die Sache sei deshalb „nicht erledigt“, wie ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian am gestrigen Donnerstag bei einer Bilanzpressekonferenz sagte. In der Herbstlohnrunde sei es in vielen Branchen gelungen, die Arbeitnehmer vor einem (de facto verpflichtenden) Zwölf-Stunden-Arbeitstag zu schützen. Dazu zählt etwa die Metallbranche. Die elfte und zwölft Stunde werde dort die Ausnahme bleiben. Da die Stunden für die Arbeitgeber „richtig teuer“ seien. In anderen Branchen, etwa im Speditionswesen, habe man das nicht geschafft. Im Moment gebe es einen regelungstechnischen „Fleckerlteppich“.

Deshalb werde der gewerkschaftliche Kampf gegen den Zwölf-Stunden-Arbeitstag im neuen Jahr, bei der Lohnrunde im Frühjahr, weitergehen. Die Gewerkschaft will sich innovativen Arbeitszeitmodellen aber nicht verschließen. Im Gegenteil. Der ÖGB will Vorschläge für ein neues, modernes Arbeitszeitgesetz vorlegen. Ab dem Frühjahr soll daran gemeinsam mit Universitäten und Unternehmen gearbeitet werden.

Die Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern funktioniere, so Katzian, auf Branchenebene generell gut. Bei der Regierung sieht das anders aus. Die lege „keinen Wert“ auf Gespräche und damit auf die Sozialpartnerschaft. Deshalb seien Kollektivvertragsverhandlungen „wichtiger denn je“.

Karenz: „Regierung spielt perfides Spiel“

Mit den großteils abgeschlossenen Herbstlohnrunden ist die Gewerkschafts zufrieden. Man sei einem Mindestlohn von 1700 Euro „wieder einen Schritt näher gekommen“ und habe beispielsweise einen Rechtsanspruch auf Altersteilzeit, Bildungskarenz und eine Vier-Tage-Woche im Handel durchgesetzt. In manchen Branchen konnte man die angerechneten Karenzzeiten erhöhen (im Handel etwa von zehn auf 24 Monate). In vielen aber auch nicht. Hier sei die Regierung gefordert. Die spiele, indem sie keine gesetzliche Regelung dafür vorsehe, ein „perfides Spiel auf dem Rücken der Frauen“, sagte Katzian mit drastischen Worten.

Die wählte er auch mit Blick auf die von der Regierung angekündigte Steuerreform. Dahinter könnte sich statt einer Entlastung der nächste Angriff auf die Arbeitnehmer verbergen. Die Ankündigung von Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ), Ausnahmen und Sonderbestimmungen „auszumisten“, klinge marketingtechnisch gut. Es könne sich nämlich niemand etwas darunter vorstellen. Unter steuerliche Ausnahmen und Sonderbestimmungen würden laut Katzian aber das Urlaubs- und Weihnachtsgeld ebenso wie diverse Zulagen (Schmutz, Gefahren etc.) fallen. Das könnte für den Einzelnen Einkommensverluste von 1300 bis 1500 Euro pro Jahr mit sich bringen. Das sei eine „klassische Kriegserklärung“.

„Genau auf die Finger schauen“ will die Gewerkschaft der Bundesregierung auch bei den Reformen der Mindestsicherung, der Notstandshilfe und des Arbeitslosengeldes („Wir wollen kein Hartz IV in Österreich“). Unverändert verärgert ist ÖGB-Präsident Katzian über die erst kürzlich beschlossene Reform der Sozialversicherung. Er geht aber ohnehin „hundertprozentig davon aus“, dass diese Regelung vor dem Verfassungsgerichtshof nicht hält. (j. n.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.12.2018)