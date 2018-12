SP-Chefin gegen NS-Vergleiche

Wien.„Die Regierungspolitik passt zur Jahreszeit. Es gibt mehr soziale Kälte in diesem Land“, SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner im Interview mit der Austria Presse Agentur. Gesetzesinitiativen wie der Zwölf-Stunden-Tag, die „Zerschlagung der Sozialversicherung“, das Kippen des Rauchverbots in der Gastronomie oder die Kürzung der Mindestsicherung seien Beleg dafür. „Alles ganz große Einschnitte.“

Im ersten Jahr Türkis-Blau sei außerdem der Diskurs mit Betroffenen, Experten und Parlament so gut wie nicht geführt worden. „Das Miteinander in der Politik ist verloren gegangen.“ Bevölkerungsgruppen würden gegeneinander ausgespielt. „Diese von der Regierung befeuerte Spaltung ist eine Gefahr für den sozialen Frieden in unserem Land“, so Rendi-Wagner, die dafür umgehend von den Regierungsparteien kritisiert wurde.

Dass es in der SPÖ überzogene Vergleiche gibt, bei denen etwa der Nationalsozialismus oder der Austrofaschismus gegen die Regierung ins Treffen geführt werden, sieht Rendi-Wagner differenziert. „Es ist nicht meine Art, mich so auszudrücken. Ich würde eine so überspitzte und überzogene Wortwahl nicht treffen und Vergleiche mit dem Dritten Reich niemals machen, weil die Massenvernichtung durch den Holocaust mit nichts verglichen werden darf.“ Inhaltlich sei die Kritik – etwa jene vom Wiener SPÖ-Stadtrat Peter Hacker – aber richtig. Dabei ist es um die erstmalige Abfrage des Geburtsorts auf dem Antragsformular für die Mindestsicherung gegangen.

Innenpolitisch will sich die SPÖ im kommenden Jahr auf die Themen „Leistbares Wohnen“, „Gesundheit mit Pflege“ und „Ärztemangel“ konzentrieren. Erbschafts- und Vermögensteuer sind für Rendi-Wagner derzeit kein Thema. Sie stehe prinzipiell dazu. Derzeit sei aber nicht der richtige Zeitpunkt. Die Gewerkschaft sieht das freilich anders. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.12.2018)