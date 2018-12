Fiskalrat legt "höchsten Wert auf Einfachheit" bei Steuerreform

Der Präsident des Fiskalrates, Gottfried Haber, mahnt trotz der positiven Entwicklung der Staatsfinanzen konsequente Budgetdisziplin ein - denn das schaffe Spielraum für künftige Reformen, sagte er am Freitag in der Ö1-Sendereihe "Saldo". Vor allem im Hinblick auf die von der Regierung geplante Steuerreform müsse man in den nächsten ein bis zwei Jahren noch Spielräume aufbauen, betonte Haber.

Bei der Steuerreform gehe es einerseits um eine Vereinfachung des Steuer- und Abgabensystems - das müsse nicht notwendigerweise Geld kosten, erklärte der Ökonom. Andererseits soll die Abgabenquote auf annähernd 40 Prozent gesenkt werden - wenn man das hinkriegen wolle, müsse man eben noch Spielräume aufbauen.

"Wichtig wäre bei einer Strukturreform, dass man höchsten Wert auf Einfachheit legt", sagte Haber. Eine "mutige" Steuerreform wäre es, wenn man bei einzelnen Steuern und Abgaben "radikal" Ausnahmen streiche und dann nur noch notwendige Ausnahmen wieder dazudenke, meinte Haber, außerdem solle man die Einkommensarten stark zusammenfassen.

(APA)