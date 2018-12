Rechnen wir nüchtern: Die „größte Steuerreform aller Zeiten“ (© SPÖ/ÖVP-Koalition 2015) brachte 2016 einem Durchschnittshaushalt mit zwei Kindern 1741 Euro zusätzlich pro Jahr. Im Jahr 2019 erspart sich dank der nunmehrigen ÖVP/FPÖ-Koalition eine Familie mit zwei Kindern 3000 Euro pro Jahr. 1741 vs. 3000 – das ist fast doppelt so viel. Die allergrößte Steuerreform aller Zeiten also.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.12.2018)