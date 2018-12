Doskozil und Platter sind für Direktwahl von Landeshauptleuten

So wie auch manche Bürgermeister in Österreich direkt gewählt werden, sollen auch die Landeshauptleute per Direktwahl bestimmt werden - das wünschen sich zumindest ein amtierender und ein angehender Landeshauptmann: Hans-Peter Doskozil (Landesrat in Burgenland, SPÖ) und Günther Platter (Tiroler Landeshauptmann, ÖVP). Es gebe gute Erfahrungen bei den Bürgermeistern, betont Doskozil in der "Zeit im Bild" am Freitag. "Eine aus meiner Sicht sehr ehrliche Form der Politik". Politik würde in weiterer Folge effektiver werden, "auch in den Perioden dazwischen im Vollzug, wenn sich dann der Verantwortliche auch direkt als Person dieser Wahl stellen muss, und nicht als Partei", argumentierte Doskozil für die Maßnahme.

Als Befürworter äußerte sich in der "ZiB" erneut der Tiroler Landeshauptmann Platter. Um aber eine zu große Machtfülle zu verhindern, sprach er sich für Kontrollmöglichkeiten der Landtage aus. Wenn ein direkt gewählter Landeshauptmann "einige Entscheidungen trifft, die überhaupt nicht passen", dann solle mit Zweidrittelmehrheit ein Veto dagegen eingelegt werden können, so Platter.

Kritiker befürchten, dass das ohnehin in Österreicher verbreitete "Landeskaisertum" durch eine Direktwahl neuen Aufwind bekommen könnte und dass die Macht im Land zu sehr auf eine Person fokussiert würde. Auch ist die Frage ungeklärt, was passiert, wenn der Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau die Zustimmung der Mehrheit im Landtag verliert. Dass Platters und Doskozils nicht ganz neue Idee einer Direktwahl rasch umgesetzt wird, ist vorerst nicht wahrscheinlich. Dafür bräuchte es auch eine Änderung der Verfassung. Derzeit werden die Landeshauptleute von den Landtagen gewählt.

(APA/Red.)