Pröll: "Sie führen mich in Versuchung, aber ich widerstehe"

Erwin Pröll, Niederösterreichs langjähriger, mittlerweile ehemaliger Landeshauptmann (ÖVP), war Zeit seiner politischen Tätigkeit des Öfteren Objekt von Karikaturisten. So auch vom im Juni 2016 verstorbenen Manfred Deix, über dessen Arbeiten Pröll nun im „Kurier“ Bilanz zog. Seine liebste Karikatur sei ein Bild, auf dem ihm Deix einen Joint verpasst hätte, meinte Pröll dazu. „Ich war immer Nichtraucher, habe daher auch keinen Joint geraucht. Manfred hat sehr gerne Rotwein getrunken, ich eher Weißwein. Daher galt, wenn wir zusammen waren, Rot Weiß Rot.“

Als „Opfer“ von Deix' Karikaturen habe er sich aber nie gesehen, so der Altlandeshauptmann: „Bei mir hat für ihn nur meine Frisur etwas hergegeben – laut Deix die steilste Frisur Mitteleuropas. Davon gibt es auch die eine oder andere Karikatur.“ Heute hätte der Karikaturist, der auch als Musiker und Kriminalautor tätig war, „schon einiges an Futter“, sagte Pröll. Beispiele wollte er dann aber nicht nennen: „Sie führen mich in Versuchung, aber ich widerstehe.“

Angesprochen auf die türkis-blaue Bundesregierung, antwortete Pröll dann durchaus ausführlicher: „Ich war 2000 für Schwarz-Blau, weil es sonst zu Neuwahlen gekommen wäre. Und die hätten dann unweigerlich dazu geführt, dass Jörg Haider Bundeskanzler geworden wäre. Durch die Ereignisse in der Folge habe ich dann 2002 gegen die Fortsetzung von Schwarz-Blau gestimmt.“

Das erste Jahr der Bundeskoalition wollte der 72-Jährige dann aber doch nicht bewerten: „Ich sehe im Moment keinen Anlass, mich zur Tagespolitik zu äußern. Ich warne aber generell vor Zentralisierungstendenzen“, meinte er mit Blick auf die „Gelbwesten“-Bewegung in Frankreich.

