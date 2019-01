ÖVP-Seniorenvertreter wollen höheres Pensionsantrittsalter

Wien. Oberösterreichs Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) hat sich 2017 im Alter von 67 Jahren in die Pension verabschiedet – und hat somit zwei Jahre länger gearbeitet, als er müsste. Vielleicht wollte er mit gutem Beispiel vorangehen – zum Jahreswechsel lässt er in seiner Funktion als Oberösterreichs ÖVP-Seniorenbundchef via ORF mit einer Forderung aufhorchen. Eine Diskussion über das Verhältnis von Arbeitszeit und Pensionszeit müsse geführt werden. Dies könnte auch eine Anhebung des Pensionsantrittsalters bedeuten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.01.2019)