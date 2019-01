Jetzt-Chefin Stern pocht nun doch auf ein Mandat

Die Chefin der Liste Jetzt, ehemals Liste Pilz, Maria Stern, hat ihre Meinung geändert. Die 46-Jährige, die für Listengründer Peter Pilz auf ihr Nationalratsmandat verzichtet hatte, will nun doch ins Parlament. In der ORF-Sendung "Zeit im Bild 2" betonte sie am Donnerstagabend gleich mehrmals, dass sie früher oder später ein Mandat haben werde.

Es sei auf Dauer nämlich ein Nachteil, dass sie nicht im Parlament vertreten sei, erklärte Stern ihre Meinungsänderung. Wie das geschehen soll, ließ sie offen.

Stern hätte im Sommer 2018 nach dem Rückzug des damaligen Klubchefs Peter Kolba dessen Mandat übernehmen können, hat aber für Pilz darauf verzichtet.

>>> Stern in der "ZiB2"

(APA/Red.)