Stern will ins Parlament – aber niemand will weichen

Wien. Damals, als Liste-Jetzt-Chefin Maria Stern für Listengründer Peter Pilz auf ihr Nationalratsmandat verzichtete, bezeichnete sie das als „zutiefst feministischen Akt“. Nun scheint sie damit nicht mehr ganz so glücklich zu sein. Denn Stern möchte nun doch ins Parlament einziehen. Das hat die 46-Jährige im Interview in der „ZiB 2“ am Donnerstagabend mehrmals betont.

Während die Parteichefs der anderen Parlamentsparteien allesamt gewichtige Posten – Kanzler, Vizekanzler oder Klubchef – innehaben, ist Stern nur Parteichefin. „Das schwächt mich schon“, räumte sie ein. Zwar habe sie aktuell „alle Hände voll damit zu tun, die Partei aufzubauen und der Akademie unter die Arme zu greifen, aber auf längere Sicht wäre es natürlich wichtig, dass ich auch im Parlament bin“, so Stern. Wie das geschehen soll, sagte sie nicht.

Ein Einzug ins Parlament dürfte, wie sich bereits am Freitag abzeichnete, schwierig werden. „Ihr Wunsch ist legitim“, sagte Liste-Jetzt-Klubchef Bruno Rossmann. „Mir ist aber nicht bekannt, dass irgendjemand im Klub auf sein Mandat verzichten oder dieses zurücklegen will. Das ist im Moment kein Thema“, so der Klubchef.

Altbekanntes Problem

Dieses Problem kennt die Liste Jetzt, die sich bis vor Kurzem Liste Pilz nannte, bereits sehr gut. Auch als Parteigründer Peter Pilz nach Einstellung der Ermittlungen gegen ihn ins Hohe Haus zurückkehren wollte, fand sich lange niemand, der auf sein Mandat verzichten wollte.

Schlussendlich zog sich der damalige Klubchef Peter Kolba zurück. Sein Mandat stand eigentlich Maria Stern zu. Diese verzichtete im Sommer 2018 allerdings darauf. Erst so war der Weg für Pilz frei. Stern wurde dafür mit der Position der Parteichefin belohnt. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.01.2019)