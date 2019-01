FPÖ vs. Caritas: Vilimsky kontert Konrads "Schimpftiraden"

"Die FPÖ verhält sich wie Rotzbuben. Rotzbuben wissen nämlich meist nicht, wovon sie reden, und haben keine Ahnung vom Leben." Diese Worte - und einiges mehr an Kritik, richtete der frühere Raiffeisen-Chef Christian Konrad den Freiheitlichen via der "Presse" aus. Vom Regierungspartner ÖVP erwartete er eine Reaktion. Auslöser dafür waren die jüngsten Äußerungen in Richtung der Hilfsorganisation Caritas. So wurde Caritas-Präsident Michael Landau "Profitgier" unterstellt und eine "Asylindustrie" geortet.

Generalsekretär Harald Vilimsky rückte am Samstag aus, um der Schelte von Konrad, der in der ÖVP als bestens vernetzt gilt und einst als Flüchtlingskoordinator fungierte, zu kontern. Die "von ihm mitbetriebene Willkommenskultur" sei abgewählt worden, betonte Vilimsky in einer Aussendung.

Vilimsky wies die "Schimpftiraden", als welche er Konrads Äußerungen bezeichnete, zurück. Dieser versuche offenbar "ein wenig Aufmerksamkeit zu erhaschen", mutmaßte Vilimsky, der demnächst in den EU-Wahlkampf ziehen dürfte, obgleich er noch nicht offiziell zum FPÖ-Kandidaten gekürt wurde. "Auch Herr Konrad wird diese Kurskorrektur, die durch die Regierungsbeteiligung der FPÖ eingeläutet wurde, akzeptieren müssen", betonte der Generalsekretär weiters.

Die ÖVP meldete sich ebenfalls zu Wort. Auf die Äußerungen seitens der Freiheitlichen - konkret stammt der "Profitgier"-Sager von Klubchef Johann Gudenus, die "Asylindustrie" von Generalsekretär Christian Hafenecker - angesprochen, sagte Kanzleramtsminister Gernot Blümel im "Standard": "Das ist begründet in der gegenseitigen Antipathie."

Dies helfe aber niemandem, so Blümel weiter, der appellierte, "dass alle einen anderen Stil an den Tag legen". Auch die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) forderte im "Kurier" einen respektvollen Umgang zwischen der Politik und den NGO und ein Abrüsten der Worte.

(Red./APA)