Nach Transplantation: Lauda wieder im AKH

Wien. Vor gut zwei Monaten war Niki Lauda nach seiner Lungentransplantation erst aus dem Allgemeinen Krankenhaus (AKH) in Wien entlassen worden – nun liegt der einstige Rennfahrer wieder auf der Intensivstation des Krankenhauses. Der Grund: die Grippe.

„Es ist in seiner Familie ein Influenzafall aufgetreten, und er wird auf einer Intensivabteilung bei uns behandelt“, bestätigte man im Spital am Sonntag einen Bericht der „Kronen Zeitung“. Der dreifache Formel-1-Weltmeister und Airlinegründer, der bereits Anfang der Woche ins Krankenhaus eingeliefert worden war, hat demnach auch selbst die Grippe. Er soll aber bereits in dieser Woche wieder aus dem Spital entlassen werden.

Für Lauda sind Viruserkrankungen wie die Grippe potenziell kritisch: Wegen seiner Lungentransplantation im August musste sein Immunsystem heruntergefahren werden, Transplantationspatienten müssen zudem lebenslang immunsupprimierende Medikamente einnehmen, was Lauda bereits wegen seiner zwei Nierentransplantationen tat.

Erst vor zwei Wochen schilderte der 69-Jährige, der die Feiertage auf Ibiza verbrachte, in mehreren Medien seinen Weg zurück ins Leben. Er absolviere täglich fünf bis sechs Stunden Therapieprogramm. Die Lunge laufe, die Beine seien nach fünf Monaten im Bett allerdings schwach. „Ende Jänner werfe ich den Rollator weg“, kündigte Lauda an.

Lauda hatte im Juli seinen Urlaub in Ibiza wegen einer Lungeninfektion abgebrochen. Nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft waren, transplantierten ihm die AKH-Spezialisten eine Lunge. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.01.2019)