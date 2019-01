Ex-Finanzreferent der Liste Gilt zu 15 Monaten Haft verurteilt

Wien. Er hat es schon wieder getan. Und gibt das auch zu. Schon bei den Neos hatte Herr L. mit Finanzen zu tun. Wie der 33-Jährige am Dienstag als Beschuldigter vor Gericht aussagte, sei er bei dieser Partei „Angestellter im Rechnungswesen“ gewesen. Diesen Job nutzte er in sehr spezieller Weise aus – er zweigte 62.000 Euro ab. Dafür „kassierte“ er 18 Monate bedingte Haft. Dann dockte L. bei Roland Düringer an. Und wurde Finanzreferent. Das ging genauso schief.

Kabarettist Düringer kam am Dienstag als Zeuge zum Prozess. Er erzählte der ihrerseits prominenten Richterin, der früheren Justizministerin Claudia Bandion-Ortner, dass sein Ex-Mitarbeiter L. am Anfang sehr engagiert gewesen sei. L. habe sich eifrig ums Finanzielle gekümmert – habe also die Spendengelder der von Düringer für die Nationalratswahl 2017 gegründeten Partei Gilt verwaltet. Düringer: „Er war sozusagen der Buchhalter.“



Dass L. schon bei den Neos in die Kasse gegriffen hatte, habe er, Düringer, „natürlich nicht“ gewusst. Dass L. vormals für die Neos aktiv war, habe dieser aber angegeben. Und auch, dass er für die niederösterreichischen Grünen gearbeitet habe. Was im Prozess nicht zur Sprache kam: L. war früher auch noch für die SPÖ auf kommunaler Ebene tätig. Seitens der Grünen und der Roten wurden aber keine Verfehlungen gemeldet. Dazu kam es erst bei den Neos. Und dann bei Gilt. Die Düringer-Partei beklagte alsbald den Verlust von 16.000 Euro.

„Was soll ich mit Ihnen machen?“

„Mir war gar nicht bewusst, was ich gemacht habe“, sprach nun der 33-Jährige. „Und was soll ich mit Ihnen machen? Haben Sie einen Vorschlag?“, fragte Bandion-Ortner. „Nein“, gab sich L. ratlos. Nur soviel: „Ich mache eine Umschulung, weg vom Finanzbereich.“

Was geschah eigentlich mit dem abgezweigten Geld? L.: „Damit habe ich meinen Lebensunterhalt finanziert.“ Listengründer Düringer, der das Ganze locker nahm, gab an: „Erst gegen Ende hin haben wir bemerkt, dass nicht mehr genug Geld da ist.“



L. habe noch kurz vor der Wahl im Oktober 2017 (die Liste Gilt scheiterte schon an der Ein-Prozent-Hürde) von einer 50.000-Euro-Geldspritze durch einen Geldgeber gesprochen. „Das war eine freie Erfindung“, gab L. nun zu. An der Stelle stieß selbst ein bis dahin relativ cooler Düringer hörbar Luft aus. Diesmal „kassierte“ L. 15 Monate Haft wegen Untreue; zwei Drittel der Strafe wurden auf Bewährung verhängt. Er nahm sofort das Urteil an.