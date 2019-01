Geheime ÖVP-Datenbank bei Ex-BVT-Mitarbeiter wirft Fragen auf

Erstaunliche Enthüllungen hat am Mittwoch die Befragung eines führenden Ermittlers in der BVT-Affäre hervorgebracht: Demnach besteht der Verdacht, dass die ÖVP über den ehemaligen Spionage-Chef im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) Zugriff zu einer exklusiven Datenbank aus der Wählerevidenz hatte.

>> Wählerevidenz für Parteien offen, Daten-Weitergabe aber verboten

Die Auskunftsperson, die dies kundtat, ist Werner B. Der Ermittler des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung (BAK) war von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als einziger Vertreter seiner Behörde für Ermittlungen in der BVT-Affäre herangezogen worden. Einer Partei stehe er nicht nahe. Bevor sich Udo Lett aus dem Kabinett von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) an ihn gewandt habe, habe er nicht einmal gewusst, was Lett arbeite.

Suchmaske nur für ÖVP-Mitglieder

B.s Aussagen vor dem Ausschuss waren dann brisanter als erwartet. Dem Ermittler zufolge wurden nämlich beim mittlerweile gefeuerten BVT-Spionagechef P. getarnte Datensätze (etwa unter dem Titel "Weihnachten 2015") gefunden, die teils aus der Wählerevidenz stammen. Darin vertreten seien Daten von hunderten Personen, Ministern, Spitzenbeamten, führenden Mitarbeitern der Exekutive und der Justiz, aber auch von Normalbürgern. Dazu gebe es eine Suchmaske, die nur für ÖVP-Mitglieder zugänglich gewesen sei. Ermittlungsergebnis sei jedenfalls, dass Daten aus der nichtöffentlichen Wählerevidenz von der ÖVP stammten. Was das Ziel dieser Datenbank war, ist B. zufolge derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Welche Personen zugreifen konnten, wollte B. nicht in öffentlicher Sitzung sagen - "das sind laufende Ermittlungen".

B. zufolge sind die Daten aus der Wählerevidenz ergänzt um E-Mailadressen und Telefonnummern. Auf die Frage der ÖVP-Mandatarin Tanja Graf hin, ob es Beweise gebe, dass P. selbst Daten eingespeichert habe, sagte B., dies sei noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Daten würden aus einer Landesorganisation der ÖVP oder dem ÖAAB stammen, dies könne man aufgrund der Suchmaske sagen, erklärte B.

In anderem Zusammenhang sagte B., dass P. "Datensammler schlechthin" gewesen sei.

Ungewöhnlich enger Kontakt zwischen P. und Kloibmüller

Auch in einer weiteren Angelegenheit unterstützt B. Vermutungen über ein sogenanntes "schwarzes Netzwerk" im BVT. Konkret geht es um eine Affäre, in der gegen den Kabinettschef mehrerer ÖVP-Innenminister, Michael Kloibmüller, noch immer ermittelt wird. Er soll ein Gefälligkeitsschreiben für einen angeblichen deutschen Geheimagenten an eine Luxemburger Bank verfasst haben. Als später die Luxemburger Behörden zu ermitteln begannen, gab Kloibmüller das Schreiben erst spät zu. Der Akt dazu, der über den Schreibtisch des ehemaligen Spionage-Chefs P. gegangen war, wurde im BVT "elektronisch manipuliert", berichtete B. am Mittwoch.

Kloibmüller habe nach Einschätzung B.s Zugang zu einem Kabinettsakt ihn betreffend gehabt haben müssen, nachdem er bereits aus dem Innenministerium ausgeschieden war. Der Abgeordnete Peter Pilz ("Jetzt") stellte die Vermutung in den Raum, Kloibmüller könnte den Akt über den früheren Innenminister und heutigen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) bekommen haben.

Der enge Kontakt zwischen Ex-BVT-Spionagechef P. und Kloibmüller war ein weiterer Schwerpunkt der Befragung B.s. Seinen Angaben zufolge ging die Kommunikation zwischen den beiden über ein normales Dienstverhältnis hinaus.

FPÖ: Vorwürfe betreffen "alte ÖVP"

Der Koalitionspartner der regierenden ÖVP, die FPÖ, reagierte mit dem Hinweis auf die Erklärungen B.s, dass die "schwerwiegenden Erkenntnisse" die "alte ÖVP" betreffen würden - sie habe "massiven Aufklärungsbedarf". Das schrieb der FPÖ-Fraktionsleiter im U-Ausschuss, Hans-Jörg Jenewein, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Nicht Kanzler Sebastian Kurz müsse darauf reagieren, sondern ÖVP-Fraktionschef Werner Amon, meinte Jenewein.

Amon meinte daraufhin, dass es keine "geheime Datenbank" gebe, auf die ÖVP-Mitarbeiter gebe. Es sei eine normale Wählerdatenbank, die jede Partei besitze. Es seien offenbar Daten an Ex-Spionagechef P. geflossen, ob das überhaupt illegal sei, stellte Amon - einst ÖAAB-Generalsekretär - in Frage. "Ich sehe da den großen Skandal nicht."

ÖVP: "Personendatenbank"

ÖVP-Kommunikationschef Jochen Prüller bestätigte dann am Mittwoch zwar, dass die Partei ihre Personendatenbank mit der Wählerevidenz abgleiche. Diese Vorgehensweise sei allerdings dem Wählerevidenzgesetz nach zulässig und stehe auch den anderen Parteien offen. Außerdem gab Prüller an, dass der Ex-BVT-Spionagechef P. keinen Zugriff auf diese Daten gehabt habe.

Dies habe man nach den Aussagen des Ermittlers im U-Ausschuss überprüft. "P. hatte nie die Berechtigung für die Adressverwaltung", meinte Prüller. Auch habe P. keine Möglichkeit gehabt, Daten in die Personendatenbank einzuspeisen.

Dass der mit Amon befreundete frühere BVT-Mitarbeiter den Account eines zum Zugriff auf die Datenbank berechtigten ÖVP-Funktionärs mitbenutzt haben könnte, konnte Prüller zwar nicht ausschließen. Er habe aber keine Informationen darüber, sagte der Sprecher.

Der Anwalt von P. wies am Mittwochabend alle gegen seinen Mandanten gerichteten Verdachtsmomente zurück. P. habe weder Informationen in eine ÖVP-Datei eingespeist noch eine Datenbank betrieben oder Akten manipuliert. Es gebe dafür auch keine Beweise, sondern nur in die Öffentlichkeit getragene Interpretationen und Wertungen eines Ermittlers, der dem Ausschuss auch mitgeteilt habe, dass Ermittlungen ohnehin noch laufen würde, schrieb Anwalt Otto Dietrich in einer Stellungnahme. Überdies seien die Vorwürfe nicht neu, sondern bereits 2017 erhoben worden.

Ermittler prüfen Postenbesetzung P.s

Pilz hingegen interessiert es brennend, wie und warum die Daten aus der Wählerevidenz beim "ÖVP-Vertrauensmann" im BVT gelandet seien. "Wozu sind diese Daten ans BVT weitergeleitet worden?" Man könne zwar nicht wissen, was bei den Untersuchungen herauskomme, aber der Vorfall sei jedenfalls "aufklärungswürdig". Gleich äußerte sich SPÖ-Fraktionschef Jan Krainer. Die Bürger hätten ein Recht darauf zu erfahren, was die ÖVP mit ihren Daten tue.

Neos-Fraktionschefin Stephanie Krisper zeigte sich über ein weiteres Detail erfreut: Es wurde bekannt, dass die Ermittler die Postenbesetzung des ÖVP-nahen P. als Spionagechef prüfen.

Nach der überraschend brisanten Aussage von B., der von den Koalitionsparteien geladen war, brachte die Befragung der zweiten Auskunftsperson nichts Neues. Die stellvertretende Leiterin der Rechtsabteilung im BVT gab zu den meisten Fragen an, keine Wahrnehmungen dazu zu haben, oder verweigerte generell die Antwort.

(APA/Red.)