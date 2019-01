SPÖ kritisiert Geschenke an Großkonzerne

Wien. Die ÖVP feiert ihr Steuerpaket schon als großen Erfolg, noch bevor es im Detail vorgestellt wurde. Das soll bei der Regierungsklausur in den nächsten beiden Tagen passieren. Eckpunkte sind aber bereits bekannt. Angekündigt wurde eine Entlastung von insgesamt 6,3 Milliarden Euro – den Kinderbonus mit einberechnet.

Die SPÖ kann sich darüber aber nicht wirklich freuen, sieht vor allem eine Steuerentlastung für Konzerne sowie höhere und mittlere Einkommen. „Das ist aus unserer Sicht eine völlig falsche Strategie“, wie Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda am Mittwoch bei einem Hintergrundgespräch sagt. Die angekündigte Senkung der Körperschaftsteuer sieht er als „lupenreines Steuergeschenk“ an die Großspender von Bundeskanzler Sebastian Kurz – der Großteil der Entlastung käme den Top-fünf-Unternehmen Österreichs zugute.

Negativsteuer ausbauen

Drozda wies außerdem darauf hin, dass die Regierung im Wahlkampf ursprünglich eine Entlastung von zwölf bis 14 Milliarden Euro angekündigt habe. Nun habe sie die eigenen Versprechungen halbiert – und laut angekündigtem Modell blieben nach Überschlagsrechnung der SPÖ für die Entlastung von Arbeitnehmern auch nur zwei Milliarden Euro übrig.

Die SPÖ will darum mit einem eigenen Konzept zum Thema Steuerreform und -erleichterung bei ihrer Wählerklientel punkten. Die Umschichtungen sollten vor allem den kleinen und mittleren Einkommensbeziehern zugutekommen. „Die Wirtschaft floriert, die Steuereinnahmen sprudeln, 80 Prozent davon kommen von Arbeitnehmern, die Lohnsteuer, Mehrwertsteuer und Verbrauchssteuer zahlen. Eine Steuerentlastung von 5,5 Milliarden Euro müsste mindestens drin sein“, sagt Drozda. Der Kinderbonus sei da nicht mit einzuberechnen, denn von diesem profitierten 75 Prozent der Bevölkerung, jene ohne Kinder, eben nicht.

Die Entlastung von 5,5 Milliarden Euro würde die SPÖ wie folgt vorschlagen: 4,5 Milliarden sollen durch eine Tarifreform inklusive Ausgleich und kalter Progression kommen. Eine Milliarde soll durch Steuerentlastung auf Wohnen zustande kommen. Die SPÖ schlägt vor, die Mehrwertsteuer von zehn Prozent auf Mieten abzuschaffen – das würde die jährliche Mieterbelastung um rund eine Monatsmiete verringern.

„Kinderbonus ist ungerecht“

Die SPÖ schlägt außerdem eine Erhöhung der Negativsteuer vor – also jener Gutschrift, die Arbeitnehmern zusteht, die so wenig verdienen, dass sie keine Lohnsteuer bezahlen müssen. Auch den Familienbonus hält Drozda für ungerecht: Es würde vor allem jene Eltern entlasten, die ohnehin gut verdienen – jene, die wenig zum Leben hätten, würden durch die Finger schauen. „Wir finden, jedes Kind ist gleich viel wert, darum sollte der Familienbonus auf alle gleich aufgeteilt werden.“

Idee da, Konzept fehlt noch

Das zuletzt in der Sozialdemokratie umstrittene Wort „Vermögensteuer“ nahm Drozda auch am Mittwoch nur ungern in den Mund. Es ginge ihm nun in erster Linie um eine erste, kurzfristige Entlastung. Das sei aufgrund der guten Wirtschaftslage mehr als angebracht, sagte er.

Die langfristige Frage eines gerechten Steuersystems stelle sich aber auch. „Ich gebe ehrlich zu, ich habe noch kein Konzept, aber eine Idee“, sagte Drozda. Man wolle vor allem in Hinblick auf die EU-Wahl im Mai dieses Konzept genauer ausarbeiten. Drozda warf Schlagwörter wie Konzernbesteuerung, Digitalbesteuerung und das Schließen von Steuerschlupflöchern in den Raum. „Das sind vor allem Fragen, die können nur auf europäischer Ebene geklärt werden.“ Auch die türkis-blaue Regierung hat Schritte in diese Richtung angekündigt – sollte es keine Einigung auf EU-Ebene geben, will Finanzminister Hartwig Löger eine Digitalsteuer für Österreich. „Das kann man schon machen, das bringt laut unseren Berechnungen rund 60 Millionen Euro, der große Wurf ist das aber auch nicht“, sagt Drozda.

Insgesamt wolle die SPÖ aber auch auf nationaler Ebene ein Modell für ein „sozial gerechtes und ökologisch sinnvolles“ Steuersystem entwickeln. „Und ja, ganzheitlich betrachtet wird auch die Vermögensteuer ein Thema sein – jetzt akut aber nicht.“

AUF EINEN BLICK Die Reform. Die Regierung hat eine große Steuerreform mit einer Entlastung von insgesamt 6,3 Milliarden Euro für dieses Jahr angekündigt. Die KÖSt soll gesenkt, untere bis mittlere Einkommen entlastet werden. Die SPÖ sieht in der Reform vor allem Steuergeschenke an Großkonzerne – untere und mittlere Einkommen würden kaum profitieren. Arbeitnehmer würden überhaupt zu wenig entlastet – das müsse mehr Beachtung finden. Die SPÖ fordert eine Erhöhung der Negativsteuer und will Abgaben auf Mieten senken.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2019)