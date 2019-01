Wien will türkis-blaue Pläne zur Mindestsicherung so nicht umsetzen

Wien wird den vorliegenden Regierungsentwurf zur Reform der Mindestsicherung - falls er in dieser Form kommt - nicht umsetzen. Das sei nämlich gar nicht möglich, sagten der Wiener Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und die designierte Grünen-Spitzenkandidatin Birgit Hebein am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Kritisiert werden nicht nur die vorgesehenen Kürzungen etwa bei Familien, auch rechtliche Mängel werden ins Treffen geführt. Das Gesetz sei in vielen Punkten unklar, hieß es. Zudem befürchtet Rot-Grün massive Mehrkosten durch die Vielzahl neuer Bestimmungen.

Die Regierung hat Ende November die neuen Regelungen zur Mindestsicherung fixiert und den Gesetzesentwurf in Begutachtung geschickt. Heute endet die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen zum Entwurf. Grundsätzlich soll die Novelle eine Vereinheitlichung bei der Mindestsicherung bringen und die Bund-Länder-Vereinbarung über Mindeststandards bei dieser Sozialleistung (sie wird im Entwurf "Sozialhilfe" und nicht wie bisher "Mindestsicherung" genannt) ersetzen.

Bei der Höhe der monatlichen Sozialhilfe orientiert sich das ÖVP-FPÖ-Modell am Netto-Ausgleichszulagenrichtsatz von derzeit 863 Euro, was den Höchstbetrag für Einzelpersonen darstellt. Für ein Paar gibt es maximal zwei Mal 70 Prozent des Richtsatzes bzw. 1208 Euro.

Single, Paar, Alleinerzieher: Sechs Beispiele zur Mindestsicherung neu

Weitere Eckpunkte der türkis-blauen Pläne: Für Familien mit Kindern bringt die Novelle Einschnitte. Zwar gibt es keine völlige Deckelung pro Familie, dafür aber eine Staffelung pro Kind. Alleinerzieherinnen und Behinderten können die Länder künftig nach eigenem Ermessen Zuschläge in einem gewissen Rahmen gewähren.

Zuwanderer mit nicht ausreichenden Deutschkenntnissen sollen eine gekürzte Sozialhilfe von 563 Euro erhalten. Die 300 Euro Differenz auf die volle Geldleistung erklärt die Regierung als Sachleistung zum "Arbeitsqualifizierungsbonus für Vermittelbarkeit". Damit sollen Sprachkurse finanziert werden. Den vollen Betrag gibt es erst ab Deutsch-Niveau B1 oder Englisch-Niveau C1.

Für Drittstaatsangehörige sowie EU- und EWR-Bürger ist eine fünfjährige Wartefrist vorgesehen, bevor sie die Sozialhilfe beziehen können. Unionsbürger mit einem kürzeren rechtmäßigen Aufenthalt haben nur dann uneingeschränkten Zugang, wenn sie sich etwa als Arbeitnehmer in Österreich befinden.

In Kraft treten soll das Grundsatzgesetz nach dem für Februar oder März geplanten Nationalrats-Beschluss mit 1. April 2019. Danach haben die Bundesländer (für die die Änderungen Mehrkosten bedeuten) in einer mehrmonatigen Übergangsfrist Zeit, um die entsprechenden Landesgesetze zu erlassen.

(APA/Red. )