Von B wie Bierabgabe bis S wie Steuerquote

Weißer Schnee, schwarze Rauchfangkehrer und goldene Münzen: Der Auftritt der türkis-blauen Regierung im niederösterreichischen Mauerbach hätte kaum eine bessere Kulisse haben können. Was bei der Präsentation der Steuerreform allerdings keine Erwähnung fand: Wie sieht es aktuell mit den Steuerbelastungen in Österreich aus? In anderen Worten: Vergleicht man die Republik mit den übrigen EU-Mitgliedstaaten, wie hoch fällt dann ihre Steuerquote aus? Und durch welche Steuern verdient der Bund eigentlich am meisten? Ist es die Einkommenssteuer, die Körperschaftssteuer oder doch die Mineralölsteuer?