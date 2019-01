Die ÖVP sucht die Superkandidaten

Wien. Mit ihm ist es schwierig, aber ohne ihn geht es auch nicht. ÖVP-EU-Mandatar Othmar Karas und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz haben eine schwierige Beziehung. Denn Karas hält nicht viel von „Message Control“. Er argumentierte immer wieder gegen die Parteilinie und wettert immer wieder gegen den Koalitionspartner FPÖ.



Obwohl in der Vergangenheit der Stachel im Fleisch der Türkisen, sieht es so aus, als ob ihn Kurz wieder als Spitzenkandidat aufstellen möchte. Erstens, weil Karas wirklich will. Zweitens, weil Kurz wohl nicht an ihm vorbeikommt. Karas war und bleibt Vorzugsstimmenbringer – und könnte der ÖVP umgekehrt massiv schaden, sollte er ihr den Rücken kehren und stattdessen etwa für die Neos oder mit eigener Liste antreten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.01.2019)