Die politische Lehre aus Oberösterreich

Rudi Anschober sitzt auf der roten Eckbank in einem Alt-Wiener Kaffeehaus und erzählt seit mehr als zwei Stunden – von Asylwerbern, denen trotz vorbildlichen Engagements in der Lehre die Abschiebung drohe; von Unternehmern, die ohne diese Lehrlinge um die Existenz ihres Betriebes fürchten würden; und von der Bundesregierung, die all das nicht beeindrucke. Nur einmal stoppt Anschober und sieht den Kellner, der höflich nach der Bestellung fragt, prüfend an: „Darf ich Sie fragen“, sagt der oberösterreichische Integrationslandesrat, „ob sie hier eine Lehre machen?“ Der Kellner nickt und erzählt. Er ist Afghane, im zweiten Lehrjahr, und wartet auf seinen Asylbescheid. „Sehen Sie“, sagt Anschober mit einem zufriedenen Lächeln, „jetzt haben wir einen der 1000 Lehrlinge, um die es geht, getroffen.“



Die Begegnung mag Zufall sein. Vielleicht ist sie es auch nicht. Denn Anschober hat das Café ausgesucht und ist für die geschickte Vermarktung seiner Initiative „Ausbildung statt Abschiebung“ mittlerweile bekannt. Diese lässt sich auch an den Zahlen ablesen. Anschober kennt sie auswendig. Mehr als 66.000 Menschen haben die Petition schon unterschrieben. Darunter sind 110 Gemeinden („großteils mit ÖVP-Bürgermeistern“), 101 Prominente und 1137 Unternehmer.



Dabei fand das Soloprojekt des grünen Landespolitikers bei seinem Start im Dezember 2017 kaum Beachtung. Das änderte sich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2019)