Wie man Österreichs „Shutdown“ verhindert

Wien. Staatskrise in Österreich: Der Kanzler will die im Wahlkampf versprochene Mauer an der Südgrenze errichten, um die Westbalkanroute endgültig zu schließen. Die Abgeordneten möchten das Geld anderweitig verwenden und nicht zustimmen. Es gibt keinerlei Aussicht darauf, dass man sich beim Staatsbudget einigt. Ein fiktives Szenario? Gewiss. Doch wäre es möglich, dass in Österreich je Ähnliches passiert wie in den USA?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2019)