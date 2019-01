Ex-Kanzler-Gattin spaltet die Spanische Hofreitschule

Die Aufsichtsratsitzung in der Spanischen Hofreitschule am Donnerstag verspricht Brisanz. Denn die sechs Mitglieder des Gremiums sollen entscheiden, wer der scheidenden Geschäftsführerin Elisabeth Gürtler nachfolgt. Und das ist eine heikle und vor allem sehr politische Angelegenheit.



Insgesamt haben sich rund zwölf Personen für die begehrte Position beworben. Damit auch alles professionell abläuft, wurde die Personalberatung Korn Ferry beauftragt, das Auswahlverfahren zu begleiten. Am 7. Jänner kam es zu einem Hearing, bei dem sich jene drei Kandidaten vor einer Kommission präsentieren mussten, die es auf die Shortlist geschafft hatten. Zwei der drei Kandidaten sind wohl bekannt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.01.2019)