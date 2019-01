Roland Weinert: Redenschreiber für Rot und Blau

Roland Weinert nimmt gern das Dienstfahrrad. So kommt er am schnellsten von der Radetzkystraße 2 zum Minoritenplatz 3 – also vom Amtsgebäude, in dem die Beamten sitzen, zum Palais Dietrichstein, in dem der Minister mit seinem Kabinett arbeitet. Genau zwischen diesen beiden Orten muss Weinert, als Generalsekretär des Bundesministeriums für Öffentlichen Dienst und Sport, häufig pendeln. „Mir sind beide Welten nicht fremd“, sagt er und hat damit wohl nicht nur die Räumlichkeiten gemeint.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.01.2019)