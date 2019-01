Peter Hacker - Ludwigs rote Speerspitze gegen den Bund

Wien. Ein viel beachteter Auftritt in der „ZiB2“, dazu Interview um Interview in Privat-TV-Sendern, Radios und Zeitungen – rhetorisch gut, immer garniert mit heftigen, oft polternden Angriffen auf die türkis-blaue Bundesregierung: Derzeit ist es schwer, medial an dem wortgewaltigen Wiener Gesundheits- und Sozialstadtrat, Peter Hacker, vorbeizukommen. Zu präsent ist der 55-Jährige, der die Speerspitze des roten Wien gegen die türkis-blaue Bundesregierung bildet; und der diese Rolle mit sichtlicher Begeisterung ausfüllt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2019)