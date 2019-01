Parteien erhalten wieder mehr Geld

Wien. Eines steht bereits jetzt fest: Es wird heuer wieder mehr Geld für österreichische Parteien geben. Denn sechs von neun Bundesländern werden mehr Geld ausschütten und auch durch die EU-Wahl, bei der es eine Wahlkampfkostenrückerstattung gibt, wird es in den Parteikassen zusätzlich klingeln. So werden die Parteien in diesem Jahr insgesamt mehr als 200 Millionen Euro erhalten. Eines ist allerdings noch unklar – nämlich ob es auch im Bund mehr Geld für die Parteien geben wird.

Grundsätzlich ist auf Bundesebene eine Valorisierung, also eine Inflationsanpassung der Parteienförderung, nur zulässig, wenn die Inflation seit der letzten Anhebung fünf Prozent überschreitet. Eigentlich wäre schon im Vorjahr die erste Inflationsabgeltung seit 2013 fällig gewesen. ÖVP, SPÖ, FPÖ und Neos haben die Valorisierung aber per Nationalratsbeschluss ausgesetzt. Nun müsste die Anhebung im heurigen April nachgeholt werden. Damit würde die Parteienförderung des Bundes ab April von 29,4 auf rund 31,7 Mio. Euro jährlich ansteigen.

ÖVP stößt auf offene Ohren

Die ÖVP spricht sich aber gegen eine Inflationsanpassung und damit für ein weiteres Einfrieren der Parteienförderung aus. „Es muss im Interesse aller Parteien sein, in Zeiten der Sparsamkeit mit gutem Beispiel voranzugehen“, sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz zur „Austria Presse Agentur“. Immerhin habe Österreich ohnehin eine der höchsten Parteienförderungen in Europa.

In der Opposition stößt er damit prinzipiell auf offene Ohren. „Das Einfrieren der Inflationsanpassung der Parteienförderung ist unterstützenswert“, sagt Vizeklubobmann Niki Scherak. Kurz greife damit ohnehin eine „langjährige Forderung“ der Neos auf. Scherak geht allerdings noch einen Schritt weiter: „In Wirklichkeit muss die jährliche Valorisierung komplett abgeschafft werden.“

Auch die SPÖ will die Einladung der ÖVP annehmen. Es müsse aber, wie Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda sagt, ein Gesamtpaket, das alle Aspekte der Parteienfinanzierung enthalte, geben. Grundsätzlich fordert er „mehr Ehrlichkeit“ von der ÖVP – vor allem mit Blick auf Großspender und die sechs Millionen Euro schwere Überschreitung der Wahlkampfkostengrenze bei der Nationalratswahl.

Selbst wenn der Bund die Inflationsanpassung ausfallen lassen sollte, werden die Bundesparteien mehr Geld erhalten. Denn für die EU-Wahl im Mai gibt es – anders als bei Bundes- oder Landeswahlen – eine Wahlkampfkostenrückerstattung. Bis zu zwei Euro pro Wahlberechtigten (also knapp 13 Mio. Euro) werden auf die Parteien verteilt. In Summe fließen auf Bundesebene daher über 40 Mio. Euro an die Parteien. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2019)