EU-Wahl: Fünf Frauen unter den ersten zehn ÖVP-Kandidaten

Der Bundesparteivorstand der ÖVP hat am Montag die EU-Kandidatenliste einstimmig beschlossen. Tirols Landesparteichef Günther Platter bezeichnete die Stimmung in der Volkspartei als absolut hervorragend. Auch der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer zeigte sich bei Verlassen der Parteizentrale sehr zufrieden. Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß wies daraufhin, dass sich unter den ersten zehn Kandidaten fünf Frauen befinden

Angeführt wird die Liste bekanntlich von Othmar Karas, gefolgt von Staatssekretärin Karoline Edtstadler. Auf Platz 3 kandidiert Nationalratsabgeordnete Angelika Winzig aus Oberösterreich, auf Platz 4 die Steirerin Simone Schmiedtbauer. Ihr folgt der derzeitige Europaabgeordnete Lukas Mandl und für den Seniorenbund Wolfram Pirchner.

Der Klubchef der burgenländischen ÖVP Christian Sagartz kandidiert an siebenter Stelle, an achter die Tiroler Unternehmerin Barbara Thaler. JVP-Kandidat Christian Zoll tritt auf Platz neun an und die diplomierte Pädagogin Claudia Wolf-Schöffmann komplettiert die Top Ten.

Bundesparteiobmann Sebastian Kurz und Karas sprachen bei der Präsentation von einer richtungsweisenden Wahl. Karas erklärte dabei, er wolle an Stimmen und Mandaten gewinnen. Die Kandidatenvorstellung fand im Beisein des EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber statt.

(APA/Red.)