EU-Wahl: Edtstadler, der türkise Kontrapunkt zu Schwarz und Blau

Wien. Es gibt Momente, da kann man aus Sicht der Gefragten nichts richtig machen. Zum Beispiel dann, wenn man am Dienstagabend im ORF gefragt wird, ob man nun für die ÖVP bei der EU-Wahl kandidieren werde. Und die korrekte Antwort, nämlich ja, erst an einem anderen Tag verkündet werden soll – zum Beispiel an einem Samstag vor dem traditionellen FPÖ-Neujahrstreffen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2019)