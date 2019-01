Keine Chance für Alleingang Kickls

Wien. Von Justizminister Josef Moser bis hin zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen betonten führende Politiker die Wichtigkeit der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Der Adressat der Botschaft ist Innenminister Herbert Kickl, der sich bei seinen Plänen in Asylfragen vom geltenden Recht behindert fühlt. Doch was will Kickl eigentlich, und könnte sich Österreich internationalem Recht entgegenstellen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2019)