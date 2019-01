Herbert Kickl - der Grenzgänger

April 2017, Polizeischule Großgmain, Salzburg. Zu sehen ist ein anderer Herbert Kickl als der schnoddrige, herausfordernde aus dem ORF-„Report“ vom vorigen Dienstag. Ein freundlicher, aufmerksamer, an Persönlichem interessierter Innenminister ist hier zu erleben, wie er mit den Polizeischülern, ihren Lehrern und Vorgesetzten spricht. Herbert Kickl von seiner charmanten Seite. Zwischendurch flicht auch er Persönliches ein, erzählt von seinen sportlichen Betätigungen, den Schwierigkeiten im Triathlon und Marathonlauf. Nur einmal kommt der gewohnte Herbert Kickl durch: Als er in die – wie das ganze Gebäude – an Ostblock-Zeiten erinnernde Kraftkammer geführt wird. Die für Flüchtlinge bereitgestellten Einrichtungen würden heute wesentlich besser aussehen, sagt er – und verspricht Abhilfe.