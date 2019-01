Liste Jetzt will nicht zurück zu den Grünen

Wien. Der bei den Grünen einflussreiche Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi hatte eine Zusammenarbeit mit der Liste Jetzt (früher Liste Pilz) angeregt. Doch von dort kommt jetzt eine Absage. Klubchef Wolfgang Zinggl, selbst jahrelang Mandatar bei den Grünen, schließt eine Zusammenarbeit mit seiner früheren Partei derzeit aus. Solange man, wie in Wien, Kompromisse gegen die eigene Linie eingeht, sei dies nicht vorstellbar, sagte er.

Es sei eine große Differenz entstanden zwischen den Zielen der Grünen und ihrer tatsächlichen, praktischen Politik, beispielsweise in der Wiener Regierung. „Es ist klar, dass in einer Koalition Kompromisse geschlossen werden müssen, aber die Frage ist auch: Wie weit gehen solche Kompromisse? Etwa dass beim Heumarkt-Projekt für Bauspekulanten das Weltkulturerbe geopfert wird und damit Tür und Tor für ähnliche Vorhaben offen stehen?“

Ob die Liste Jetzt, die derzeit sehr schlechte Umfragewerte hat, auch nach der nächsten Nationalratswahl im Nationalrat sitzen wird, kann auch Zinggl nicht mit Sicherheit sagen. „Wenn es so weit ist, werden wir wieder gewählt oder nicht“, meint er und erinnert an seine einstige Fraktion: „Niemand hätte vor der letzten Wahl gedacht, dass die Grünen nicht mehr im Parlament sein werden.“ Und: „Natürlich fehlen die Grünen im Parlament.“ Kritik an der Regierung übt Zinggl beim Klimaschutz. Aus kleinmütiger Angst vor Wirtschaftslobbys und ausfallenden Parteispenden werde das Thema hintangestellt. Gegen die Bedrohung durch Erderwärmung gelte es zu klotzen, statt zu kleckern. (APA/red.)

