SPÖ schlägt Verzicht auf "Dirty Campaigning" und "Social Bots" vor

Die SPÖ schlägt ein Fairnessabkommen für den bevorstehenden EU-Wahlkampf vor. Darin ist eine Begrenzung der Spenden sowie der Verzicht auf "Dirty Campaigning" und auf den Einsatz sogenannter "Social Bots" (vereinfacht ausgedrückt: Programme, die auf sozialen Netzwerken meist zu PR-Zwecken menschliches Verhalten vortäuschen) vorgesehen. Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda wird den anderen Parteien am Montag den entsprechenden Vorschlag unterbreiten.

"Wir wollen eine faire und sachliche Auseinandersetzung über Inhalte und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger keine teure Materialschlacht", erklärte Drozda in einer Aussendung. "Vor allem wollen wir eine Begrenzung der Spenden, damit wir keine amerikanischen Verhältnisse bekommen. Wenn Großspender sich in die Politik einkaufen, dann ist das eine Gefahr für die Demokratie", mahnte Drozda.

Spenden mit 10.000 Euro begrenzen

Das Fairnessabkommen beinhalte Regeln für Transparenz, Sparsamkeit, Sachlichkeit und Kontrolle. Spenden sollen mit 10.000 Euro begrenzt und offengelegt werden. Die Wahlkampfkosten sollen mit 3,5 Millionen Euro begrenzt werden, das wäre die Hälfte von dem, was gesetzlich erlaubt ist. Die Parteien sollen sich zudem verpflichten, auf "Dirty Campaigning", den Einsatz von "Social-Bots" und persönliche Diffamierungen zu verzichten.

Ein Rückblick: Im bisher letzten Wahlkampf, jenem im Vorfeld der Nationalratswahl im Oktober 2017, fiel die SPÖ übrigens durch eine Kette von Pannen rund um ihren Wahlkampfberater Tal Silberstein auf: Im Jänner 2017 tauchten erstmals Dirty-Campaigning-Vorwürfe auf. Der international tätige Experte für Negativ-Kampagnen Silberstein würde für die SPÖ Vergangenheit und Privatleben von ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz durchleuchten, hieß es. Der damalige SPÖ-Chef Christian Kern nannte die Vorwürfe "an den Haaren herbeigezogenen Unfug".

Ende Juli warf SPÖ-Kampagnenmanager Stefan Sengl nach kolportierten Auseinandersetzungen mit Silberstein das Handtuch. Mitte August wurde Silberstein im Zusammenhang mit Korruptions- und Geldwäschevorwürfen gegen einen seiner Geschäftspartner vorübergehend festgenommen. Die SPÖ trennte sich von ihrem Berater und spielte dessen Rolle umgehend herunter. Anfang September tauchten erste Unterlagen Silbersteins aus dem SPÖ-Wahlkampf auf. Demnach hatte die SPÖ mehrere Anti-Kurz-Videos produzieren lassen. SPÖ-Wahlkampfleiter Georg Niedermühlbichler beteuerte, dass die Videos "nicht direkt" von der SPÖ beauftragt worden seien, dass die SPÖ-Kampagne gehackt worden sei und interne Daten missbräuchlich verwendet wurden.

Ende September berichteten "Presse" und "profil", dass ein von Silberstein engagiertes Team für die SPÖ-Kampagne Pro- und Anti-Kurz-Facebookseiten organisiert hat. Die rassistische und teils antisemitische Seite "Die Wahrheit über Sebastian Kurz" sowie der Auftritt "Wir für Sebastian Kurz", der sich als Fanseite für den ÖVP-Chef ausgab, wurden demnach im Auftrag Silbersteins bzw. der SPÖ produziert. Im Zuge der immer heftiger werdenden Kritik an der SPÖ tauschte die Partei Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter Niedermühlbichler gegen Christoph Matznetter aus und legte Teile des Vertrages mit Silberstein offen. Aus diesen ging etwa hervor, dass die SPÖ 536.000 Euro an Silberstein bezahlt hatte.

Kurz vor dem Urnengang wurde auch die ÖVP in die Affäre hineingezogen. Der PR-Berater Peter Puller, der früher für Neos und ÖVP tätig war, behauptete, die kritisierten Facebook-Seiten im Auftrag Silbersteins erstellt zu haben. Weiters gab er an, vom langjährigen Pressesprecher von Kurz ein Angebot von 100.000 Euro erhalten zu haben, um die Seiten zu wechseln und Details der SPÖ-Kampagne zu verraten. Die ÖVP dementierte entschieden, die SPÖ gab sich empört. Der Streit gipfelte in gegenseitigen Anzeigen vor Gericht, die nach der Wahl stillschweigend wieder eingestellt wurden. Im Februar 2018 gab die SPÖ schließlich bekannt, ihre internen Untersuchungen in der Causa Silberstein abgeschlossen zu haben.

Zurück zum aktuellen Wahlkampf: Für die SPÖ zieht übrigens der frühere Klubchef Andreas Schieder als Spitzenkandidat in den Wahlkampf. Die ÖVP setzt auf ihren bisherigen Delegationsleiter im EU-Parlament, Othmar Karas, die FPÖ hat sich auf ihren EU-Abgeordneten, Generalsekretär Harald Vilimsky, geeinigt. Bei den Neos stellt sich Nationalratsabgeordnete Claudia Gamon der Wahl, die Grünen schicken ihren Bundesparteisprecher Werner Kogler ins Rennen.

Auf einen Blick Am 26. Mai findet die EU-Wahl statt. Für Österreich bedeutet das: 19 Europaparlamentarier (vor dem "Brexit" waren es 18) werden gewählt. An der Wahl teilnehmen können neben den Staatsbürgern auch EU-Bürger mit Hauptwohnsitz im Lande, die am Stichtag in die Europa-Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde eingetragen sind. Als Stichtag hat die Regierung den 12. März bestimmt. Ab diesem Stichtag gilt die Wahlkampfkostenbegrenzung von sieben Millionen Euro pro Partei - die 2014 von allen eingehalten wurde. Außerdem können ab dem Stichtag Wahlkarten angefordert werden. Sie sind für die Briefwahl und die Stimmabgabe in einem "fremden" Wahllokal am 26. Mai nötig. Auch für die Unterstützungserklärungen ist der Stichtag wichtig: Unterschreiben können nur Wahlberechtigte - und damit nur, wer spätestens am 12. März in einer Wählerevidenz steht. Zeit zum Unterschriftensammeln ist bis 12. April. Auf den Stimmzettel schafft es nur, wer spätestens bis zu diesem Freitag 17 Uhr seinen Wahlvorschlag bei der Bundeswahlbehörde einreicht. Dieser muss von 2600 Wahlberechtigten österreichweit unterstützt sein.

(APA/Red.)