SPÖ schlägt Verzicht auf "Dirty Campaigning" und "Social Bots" vor

Am 26. Mai findet die EU-Wahl statt. Für Österreich bedeutet das: 19 Europaparlamentarier (vor dem "Brexit" waren es 18) werden gewählt. An der Wahl teilnehmen können neben den Staatsbürgern auch EU-Bürger mit Hauptwohnsitz im Lande, die am Stichtag in die Europa-Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde eingetragen sind. Als Stichtag hat die Regierung den 12. März bestimmt.

Ab diesem Stichtag gilt die Wahlkampfkostenbegrenzung von sieben Millionen Euro pro Partei - die 2014 von allen eingehalten wurde. Außerdem können ab dem Stichtag Wahlkarten angefordert werden. Sie sind für die Briefwahl und die Stimmabgabe in einem "fremden" Wahllokal am 26. Mai nötig.

Auch für die Unterstützungserklärungen ist der Stichtag wichtig: Unterschreiben können nur Wahlberechtigte - und damit nur, wer spätestens am 12. März in einer Wählerevidenz steht. Zeit zum Unterschriftensammeln ist bis 12. April. Auf den Stimmzettel schafft es nur, wer spätestens bis zu diesem Freitag 17 Uhr seinen Wahlvorschlag bei der Bundeswahlbehörde einreicht. Dieser muss von 2600 Wahlberechtigten österreichweit unterstützt sein.