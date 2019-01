SPÖ hofft auf gemeinsame Initiative gegen Herbert Kickl

Die SPÖ hofft, dass die Opposition in der bevorstehenden Plenarwoche geeint gegen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) vorgeht. Der stellvertretende Klubobmann Jörg Leichtfried sagte am Montag bei einer Pressekonferenz, er sei zuversichtlich, gemeinsam mit den Neos und der Liste Jetzt einen Misstrauensantrag zustande zu bringen.

Hintergrund ist die in der Vorwoche von Kickl getätigte Aussage, wonach das Recht der Politik folgen müsse, "nicht Politik dem Recht". Der Satz sorgte nicht nur innerhalb Österreichs von Kritik, sogar die FDP sowie die deutsche Justizministerin Katarina Barley (SPD) warf dem Innenminister deshalb vor, den Rechtsstaat zu "sabotieren".

Für Leichtfried ist der Innenminister in seinem sensiblen Ressort am falschen Platz, habe dieser doch offensichtlich Probleme mit dem demokratischen Rechtsstaat, wie er am Montag betonte. An die ÖVP-Abgeordneten appellierte der stellvertretende SPÖ-Klubchef, sich als Demokraten und nicht als türkise Befehlsempfänger erkennen zu geben und die Oppositionsinitiative zu unterstützen.

Fünf Tage Sonderurlaub für freiwillige Helfer

Zweiter Schwerpunkt der SPÖ in der Plenardebatte am Mittwoch ist die freiwillige Hilfe. In einer Kurzdebatte will man mittels Fristsetzungsantrag das eigene Ansuchen, freiwilligen Helfern fünf Tage Sonderurlaub zu ermöglichen, vorantreiben. Die Kosten dafür sollen nicht an den Arbeitgebern hängen bleiben, sondern sie sollen aus den Katastrophenfonds von Bund und Ländern einen Ersatz bekommen. Überlegt wird seitens der Sozialdemokraten auch noch ein Antrag, den Karfreitag zum Feiertag für alle zu machen.

Bereits fix ist, dass die SPÖ den Dienstag parlamentarisch bestimmen darf, hat sie da doch eine Sondersitzung zum Thema Ärztemangel einberufen lassen. Gefordert wird bei dieser eine Attraktivierung des Hausarztberufs, ein Vorantreiben der Primärversorgungseinheiten sowie eine bürokratische Erleichterung, Gruppenpraxen zu führen.

