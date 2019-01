Der "Grasser-Prozess" kehrt aus der Winterpause zurück

Grasser - zwischen Liveticker-Verboten und Bürotürmen

Ticker Verhandlungstag 45 Umfassende Kritik an den Medien, ein Ex-Finanzminister, der für Wertpapiere wirbt, und ein Tower, über den Karl-Heinz Grasser kaum etwas gewusst haben will, standen auf der Agenda am 45. Tag in Österreichs bislang größtem Korruptionsprozess.