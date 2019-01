Türkis-Blau will Rechnungshof-Prüfung von rot-schwarzer Gesundheitspolitik

ÖVP und FPÖ werfen der SPÖ vor der von ihr verlangten Sondersitzung zum Thema Ärztemangel langjähriges Versagen in der Gesundheitspolitik vor. Die Klubobmänner der Regierungsparteien, August Wöginger und Walter Rosenkranz, wollen eine Rechnungshofprüfung des Gesundheitsressorts über die letzten zehn Jahre beantragen. Das Ressort war ab 2008 in den SPÖ-ÖVP-Koalitionen von roten Ministern geführt, bis dahin war es ab 2003 in ÖVP-Verantwortung gewesen.

"Es gibt schon Hauptverantwortung"

"Es ist unglaublich, dass die SPÖ in der Gesundheitspolitik Verantwortung von sich schieben will", meinte Wöginger. In den vergangenen zehn Jahren habe es ausschließlich SPÖ-Minister gegeben, unter ihnen für zehn Monate auch die nunmehrige Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. "Die Rechnungshof-Prüfung soll aufzeigen, wer zehn Jahre lang nichts getan hat." Die ÖVP sei zwar mit den Roten in einer Regierung gewesen, sagte Wöginger, fügte aber an: "Es gibt aber schon eine Hauptverantwortung."

Rosenkranz monierte, dass die "Untätigkeit" der SPÖ-Ressortchefs erst zur drohenden Versorgungslücke bei den Hausärzten geführt habe. Die SPÖ habe Probleme jahrelang negiert und es verabsäumt, darauf zu reagieren. Die jetzige Regierung habe bereits erste Maßnahmen zur Problemlösung gesetzt, meinte der FPÖ-Klubchef.

"Zwei gesundheitspolitische Maßnahmen" von FPÖ-Ministerin

Die aktuelle Ressortchefin ist eine Blaue: Beate Hartinger-Klein. Ex-Ministerin Rendi-Wagner warf ihr im Vorfeld der Parlamentssitzung vor, erst zwei gesundheitspolitische Maßnahmen getroffen zu haben: "die Zerschlagung der Sozialversicherungen" sowie "die Abschaffung des Rauchverbots".

Am Dienstagnachmittag will die SPÖ Hartinger-Klein dazu befragen; die Sozialdemokraten haben eine Sondersitzung einberufen lassen. Grund dafür ist eine bevorstehende Pensionswelle bei Ärzten. Die SPÖ will Gruppenpraxen und Primärversorgungseinrichtungen forcieren, auch der Beruf des Hausarztes solle attraktiviert werden, meinen die Roten.

(APA/Red.)