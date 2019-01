Kickl schreibt Brief an Polizisten wegen Einsparungen

In der Diskussion um einzusparende Überstunden bei der Polizei hat sich nun Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) mit einem Brief an alle Exekutivbeamten in Österreich gewandt. Einem Bericht der Tageszeitung "Kurier" zufolge wehrte sich Kickl darin gegen den Begriff "Sparbefehl".

Zuvor hatte es in Berichten geheißen, dem Innenressort würde das Geld für Überstunden ausgehen. "Worum es in Wahrheit geht, ist eine Anpassung an neue Gegebenheiten des Jahres 2019 - sowohl was die Personalsituation als auch die Aufgabenstellung betrifft", schrieb Kickl. Der Innenminister kündigte erneut eine Aufnahmewelle im Polizeidienst an, wie auch der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Reinhard Zimmermann von der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG), am Dienstag bestätigte.

Gewerkschaft: Zwei Jahre, bis Polizisten auf der Straße sind

Zimmermann sagte, er gehe davon aus, "dass ein paar Dinge zurückgenommen werden". Das betreffe unter anderem die Streifenreduktion in der Südoststeiermark und die Anordnung an die niederösterreichischen Bezirks- und Stadtkommandanten zu prüfen, welche Einsparungen bei den Streifen insbesondere am Wochenende möglich sind.

Zimmermann machte auch darauf aufmerksam, dass mit einer weiteren Aufnahmewelle Einsparungen von Überstunden heuer nicht aufgefangen werden könnten. Angehende Polizisten müssten zwei Jahre ausgebildet werden, "bis sie auf der Straße sind", sagte der Gewerkschafter.

Die Gewerkschaft hatte zuvor kritisiert, dass ein Mehr an Ressourcen im Innenressort für "inszenierte Auftritte" verwendet werde, jedoch nicht für mehr Personal.

(APA)