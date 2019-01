SPÖ lässt Generalsekretäre vom Rechnungshof prüfen

Die SPÖ ruft den Rechnungshof an und verlangt eine Sonderprüfung der mächtigen Generalsekretäre in den Ministerien. Sie sind in dieser generalisierten Form eine Erfindung der türkis-blauen Regierung.

Die Idee: Sie sollen eine Schnittstelle zwischen Politik (Kabinett) und Apparat (Ministerium) bilden. Sie sind die ranghöchsten Beamten in den Ressorts und nach den Ministern die Zweitmächtigsten im Haus. Sie sind somit auch die unmittelbaren Vorgesetzten aller Sektionschefs und nachgeordneten Dienststellen – sind also sogar gegenüber einzelnen Beamten weisungsbefugt.



An der Einrichtung der Generalsekretariate gab es von Anfang an Kritik: