Meischberger zur Causa Villa: "Ich fühlte mich erpresst"

Um eine Villa in Wien drehte sich der 73. Verhandlungstag im Korruptionsprozess rund um Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, seinen Trauzeugen, Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger und weitere Angeklagte. Genauer gesagt: Er drehte sich um Meischberger und sein ehemaliges Wohnhaus. Die Causa wurde nämlich in den seit Dezember 2017 laufenden Prozess um die Affären Buwog und Terminal Tower eingeschoben.

Meischberger wird dabei vorgeworfen, durch falsche Angaben die Exekution um zweieinhalb Jahre hinausgeschoben zu haben, er bestreitet das und sieht sich als Betrugsopfer. Eine "verfilzte politische Justiz" arbeite gegen ihn, erhobt Meischberger Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft. "Für mich haben sich Staatsanwalt Denk (einer der beiden Oberstaatsanwälte, Anm.) und seine Handlanger in das Boot von Betrügern gesetzt und eine glatte Täter-Opfer-Umkehr begangen", wetterte er. Sein einstiger Freund, Heinrich S., und ein Anwalt hätten sich "einen Kaufvertrag erschwindelt, den die beiden später in betrügerischer Absicht als Verkauf darstellten", so der Angeklagte.

Zur Vorgeschichte: Meischberger hatte sich 2004 in Wien eine Villa um rund 3,5 Millionen Euro errichten lassen. Als der Buwog-Skandal (siehe Infobox unten) an die Öffentlichkeit gelangte, erstatte der ehemalige FPÖ-Generalsekretär Selbstanzeige wegen nicht bezahlter Steuern für eine Millionenprovision. Um sich aus der Steuerschuld freizukaufen, verkaufte Meischberger die Villa an eine Gesellschaft rund um einen Wiener Werbeagenturbetreiber. Dieser gab Meischberger eine Million Euro.

Sollte Meischberger bis 2012 wieder liquide sein, wäre der Verkauf nicht schlagend geworden und er hätte die Villa weiter besessen. Nachdem er aber nicht wieder zu Geld kam und auch nicht auszog, kam es zu einer Exekutionsklage im Jänner 2013. Und hier, so die Staatsanwaltschaft, habe Meischberger das Bezirksgericht belogen: Durch falsche Angaben habe er noch bis Juni 2015 in dem Haus bleiben können, wodurch der Gesellschaft Mieteinnahmen in Höhe von 145.000 Euro entgangen seien.

In den Worten von Oberstaatsanwalt Alexander Marchart: Meischberger habe im Zuge des laufenden Grasser/Buwog-Verfahrens mehrfach aussagt, er habe "taktische Aussagen" in den Vernehmungen durch die Ermittlungsbehörden gemacht. Und diese seien nichts anderes als Lügen gewesen, so Marchart in seinem Eröffnungsplädoyer am Mittwoch. Im Strafverfahren dürfe der Beschuldigte zwar lügen, im Zivilverfahren aber nicht, belehrte ihn Marchart.

Meischberger kritisiert "verfilzte politische Justiz"

Meischberger selbst - der als einziger Angeklagter im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgericht saß - sah die Sache freilich anders: Der Verlust seiner Villa habe ihn hart getroffen, wollte er diese doch nie verkaufen. Ihm sei aber nach der Buwog-Selbstanzeige eine viel zu hoch bemessene Steuerschuld auferlegt worden, beklagte er. Diese Summe habe er nach dem Einfrieren seiner Konten in Liechtenstein nicht aufbringen können. Er sei in einer "Zwangslage" gewesen: "Entweder du bezahlst von irgendwoher - oder die strafbefreiende Wirkung einer Selbstanzeige geht verloren." Kurzum, so der Angeklagte: "Ich fühlte mich, hohes Gericht, nichts anderes als erpresst."

Nach Gesprächen über ein Pfand an der Villa, im Gegenzug für ein Darlehen von einer Million Euro, sei ihm letztlich folgende Konstruktion vorgeschlagen worden: Die Villa werde in eine Gesellschaft eingebracht, an der er, ein zweiter Darlehensgeber und sein damaliger Freund S. Anteile halten sollten. Dabei sei auch ausgemacht worden, dass die Anteile von Meischberger und des zweiten Darlehensgebers verdeckt über eine Treuhandschaft gehalten würden, sagte der Angeklagte.

"Lächerliche" 2,4 Millionen Euro

Nach außen hin schien in der Gesellschaft nur S. als hundertprozentiger Eigentümer auf. Die Gesellschaft "Erwerb der Waldaugasse 3 GmbH" sei aber nur eine Konstruktion gewesen, damit nicht der Darlehensgeber nach außen aufscheine, so Meischberger. Um den Kaufvertrag steuerschonend wieder rückabwickeln zu können, habe man eine - unerfüllbare - Nebenabrede geschlossen. Demnach hätte in Teil von Grünland in Bauland umgewidmet werden sollen, es wäre aber allen klar gewesen dass das nicht möglich gewesen sei, räumte er ein.

Da Meischberger das Darlehen nicht zurückzahlen konnte, habe er ab April 2012 mit Maklern an einem Verkauf seines Hauses gearbeitet. S. und sein Anwalt hätten einen Verkauf aber verhindert und ihn mit ständigen Räumungsklagen konfrontiert, obwohl sich Meischberger als "eigentlicher Eigentümer der Immobilie" gesehen habe. Das vom Gericht auferlegte Benützungsentgelt von 5000 Euro monatlich habe er hinterlegt, insgesamt 166.000 Euro.

Letztlich habe er, obgleich er sich um den Verkauf bemüht habe, im Juni 2015 ausziehen müssen, kritisierte Meischberger. S. habe das Haus letztlich an einen russischen Grundstücksnachbarn verkauft um 2,4 Millionen Euro - "ein lächerlicher Preis", wie Meischberger fand, habe er selbst doch ein Angebot um 3,5 Millionen Euro gehabt.

Auf einen Blick Causa Buwog: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 Bestechungsgeld geflossen ist (9,6 Millionen Euro). Gekommen sein soll das Geld von dem im Bieterverfahren siegreichen Österreich-Konsortium um Immofinanz und RLB OÖ – geflossen über Umwege auf diverse Konten. Die Zahlung ist seit 2009 erwiesen, offen ist die Frage: Hat der damalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser Informationen weitergegeben, um sich (und andere) zu bereichern? Und: Teilten sich Grasser, sein Trauzeuge Walter Meischberger, der Immobilienmakler Ernst Karl Plech und der Lobbyist Peter Hochegger die Provision auf? Causa Terminal Tower: Wie beim Buwog-Deal soll auch hier ein „Tatplan“ (bei Privatisierungsprojekten serienweise „mitschneiden“) befolgt worden sein. Und zwar: Grasser soll einen Teil der 200.000-Euro-Provision eingesteckt haben, die für die Einmietung der oberösterreichischen Finanzdienststellen in den Linzer Terminal Tower geflossen sein soll. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe, lediglich Peter Hochegger legte ein Teilgeständnis ab. Es gilt die Unschuldsvermutung. Parteispenden-Affäre: Richterin Marion Hohenecker hat entschieden, dass Korruptionsverfahren um die Causa „schwarze Kassen“ auszuweiten. Diese „Kassen“ sollen einst von Hochegger (er ist also an beiden Fronten angeklagt) mit Geld der Telekom Austria gefüllt worden sein. Zweck laut Anklage: Die damalige Unternehmensführung habe Reserven haben wollen, um Politiker bei Bedarf gewogen stimmen zu können. Dieser Komplex soll im Herbst/Winter erstmals im Großen Schwurgerichtssaal erörtert werden.

(APA/hell)