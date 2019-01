Meischberger zur Causa Villa: "Man wollte meine Steuerschuld"

Um eine Villa in Wien dreht sich der 73. Verhandlungstag im Korruptionsprozess rund um Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, seinen Trauzeugen, Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger und weitere Angeklagte. Genauer gesagt: Er dreht sich um Meischberger und sein ehemaliges Wohnhaus. Die Causa wurde nämlich in den seit Dezember 2017 laufenden Prozess um die Affären Buwog und Terminal Tower eingeschoben. Meischberger wird dabei vorgeworfen, durch falsche Angaben die Exekution um zweieinhalb Jahre hinausgeschoben zu haben, er bestreitet das und sieht sich als Betrugsopfer.

Zur Vorgeschichte: Meischberger hatte sich im Jahr 2004 im Wiener Bezirk Döbling eine Villa um rund 3,5 Millionen Euro errichten lassen. Als der Buwog-Skandal (siehe Infobox unten) an die Öffentlichkeit gelangte, erstatte der ehemalige FPÖ-Generalsekretär Selbstanzeige wegen nicht bezahlter Steuern für die Buwog-Millionenprovision. Um sich aus der millionenschweren Steuerschuld freizukaufen, verkaufte Meischberger seine Villa an eine Gesellschaft rund um einen bekannten Wiener Werbeagenturbetreiber. Dieser gab Meischberger eine Million Euro.

Staatsanwaltschaft ortet Lüge

Sollte Meischberger bis zum Jahr 2012 wieder liquide sein, wäre der Verkauf nicht schlagend geworden und er hätte die Villa weiter besessen. Nachdem er aber nicht wieder zu Geld kam und trotzdem nicht auszog, kam es zu einer Exekutionsklage im Jänner 2013. Und hier, so die Staatsanwaltschaft, habe Meischberger das Bezirksgericht belogen: Durch falsche Angaben habe er noch bis Juni 2015 in dem Haus bleiben können, wodurch der Gesellschaft Mieteinnahmen in Höhe von 145.000 Euro entgangen seien.

In den Worten von Oberstaatsanwalt Alexander Marchart: Meischberger habe im Zuge des laufenden Grasser/Buwog-Verfahrens mehrfach aussagt, er habe "taktische Aussagen" in den Vernehmungen durch die Ermittlungsbehörden gemacht. Und diese seien nichts anderes als Lügen gewesen, so Marchart in seinem Eröffnungsplädoyer am Mittwoch. Im Strafverfahren dürfe der Beschuldigte zwar lügen, im Zivilverfahren aber nicht, belehrte ihn Marchart. Zur Erinnerung: Meischberger behauptete mehrfach, dass manche Titel und Zeitangaben auf Rechnungen nicht stimmen würden. Auch manche Aussagen seien konstruiert gewesen, die er nun in der laufenden Hauptverhandlung aber richtig stellen wollte.

Anwalt: "Strafbarkeit ist ausgeschlossen"

Auf Marcharts Vortrag folgte das Plädoyer von Meischbergers Anwalt Jörg Zarbl. Er dementierte jede Schuld seines Mandanten und nannte diesen ein Opfer der Vereinbarung zum Verkauf bzw. der Besicherung der Villa. Die Vorwürfe seien falsch, "damit ist Strafbarkeit ausgeschlossen", so Zarbl am Mittwoch im Wiener Straflandesgericht. Der Anwalt ortete eine "Opfer-Täter-Umkehr" zulasten seines Mandanten.

Meischberger hatte die Villa an die "Erwerb der Waldaugasse 3 GmbH" übertragen. Laut Zarbl habe Meischberger die Liegenschaft aber gar nie verkaufen wollen, er habe sie nur als Pfand für ein Darlehen nutzen wollen. Demnach wurde die Villa von Meischberger nie verkauft, weil nämlich der Kaufvertrag nicht gültig gewesen sei. Der Kaufvertrag sei nicht wirksam, daher sei auch die Nebenabrede nicht wirksam und auch die Räumungsverpflichtung nicht wirksam, sagte Zarbl. Seitens Meischberger liege daher weder Täuschungs- noch Betrugsabsicht vor.

Meischberger selbst betonte anschließend: Ihm sei damals eine "enorme Steuerschuld" auferlegt worden. Das hätte ihn in "eine Zwangslage" gebracht: "Entweder du bezahlst von irgendwoher - oder die strafbefreiende Wirkung einer Selbstanzeige geht verloren." Man habe sein Steuergeld nicht haben wollen, führte er weiter aus, "man wollte viel mehr meine Steuerschuld". Kurzum, so der Angeklagte: "Ich fühlte mich, hohes Gericht, nichts anderes als erpresst."

Auf einen Blick Causa Buwog: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 Bestechungsgeld geflossen ist (9,6 Millionen Euro). Gekommen sein soll das Geld von dem im Bieterverfahren siegreichen Österreich-Konsortium um Immofinanz und RLB OÖ – geflossen über Umwege auf diverse Konten. Die Zahlung ist seit 2009 erwiesen, offen ist die Frage: Hat der damalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser Informationen weitergegeben, um sich (und andere) zu bereichern? Und: Teilten sich Grasser, sein Trauzeuge Walter Meischberger, der Immobilienmakler Ernst Karl Plech und der Lobbyist Peter Hochegger die Provision auf? Causa Terminal Tower: Wie beim Buwog-Deal soll auch hier ein „Tatplan“ (bei Privatisierungsprojekten serienweise „mitschneiden“) befolgt worden sein. Und zwar: Grasser soll einen Teil der 200.000-Euro-Provision eingesteckt haben, die für die Einmietung der oberösterreichischen Finanzdienststellen in den Linzer Terminal Tower geflossen sein soll. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe, lediglich Peter Hochegger legte ein Teilgeständnis ab. Es gilt die Unschuldsvermutung. Parteispenden-Affäre: Richterin Marion Hohenecker hat entschieden, dass Korruptionsverfahren um die Causa „schwarze Kassen“ auszuweiten. Diese „Kassen“ sollen einst von Hochegger (er ist also an beiden Fronten angeklagt) mit Geld der Telekom Austria gefüllt worden sein. Zweck laut Anklage: Die damalige Unternehmensführung habe Reserven haben wollen, um Politiker bei Bedarf gewogen stimmen zu können. Dieser Komplex soll im Herbst/Winter erstmals im Großen Schwurgerichtssaal erörtert werden.

(APA/hell)