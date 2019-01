Salzburger Bürgermeister: "Es können auch andere gute Ideen haben"

Fast 14 Monate ist es her, als Harald Preuner (ÖVP) am 10. Dezember 2017 bei der Bürgermeister-Stichwahl die rote Domäne in der Stadt Salzburg brach. Er kam auf 50,32 Prozent und ließ damit SPÖ-Spitzenkandidat Bernhard Auinger (SPÖ) mit nur 294 Stimmen Vorsprung hinter sich. So knapp wie damals sollte das Ergebnis bei der Stichwahl nicht mehr werden, sagte Preuner am Donnerstag.

"Ich glaube, dass der Abstand dieses Mal vielleicht etwas größer wird. Ich bin gekommen, um Bürgermeister zu bleiben", sagte der 59-Jährige mit Blick auf die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 10. März. Die Zuversicht begründete er mit seinem Führungsstil, auch im Umgang mit anderen Parteien. "Ich lege mehr Wert auf Zuhören und das Miteinander." Hier habe "Ideologie wenig bis gar nichts verloren. Man braucht entsprechende Mehrheiten, und es können auch andere gute Ideen haben".

Schwarzer Platz für Ex-Neos-Stadträtin

Ein Plus von drei Mandaten auf elf Sitze im 40-köpfigen Gemeinderat will die ÖVP jedenfalls schaffen und damit die "übliche Größe" erreichen. Vielleicht sei ein zwölftes Mandat in Reichweite, dann könnte die ÖVP einen zweiten Regierungssitz erlangen, sagte Preuner. Erfüllt sich dieser Wunsch, dann soll Ex-Neos-Stadträtin Barbara Unterkofler, die im September 2018 zur Volkspartei wechselte und seither einfaches Gemeinderatsmitglied ist, ÖVP-Stadträtin werden.

Zu seinen Zielen nach dem Unrengang führte der Stadtchef unter anderem an: Dass Autofahrer weiterhin "sternförmig von allen Ecken in die Stadt hereindonnern, das kann nicht mehr so weiter gehen". Einer Citymaut erteilte er genauso eine Absage wie einem Fahrverbot von Dieselautos oder kostenlosen Öffi-Tickets. "Das Angebot im Öffentlichen Verkehr muss stimmen. Ich muss schnell von A nach B kommen." Auch Sauberkeit und Pünktlichkeit spiele eine Rolle. "Es wird eine andere Art von regionaler Verkehrsplanung geben müssen. Es kann doch nicht sein, dass wir die Verkehrsplanung durch Nichtstun auslagern."

In einer Pendlerstromanalyse werde jetzt gemeinsam mit seinem Parteikollegen, Verkehrslandesrat Stefan Schnöll, evaluiert, "welche Routen brauchen die Pendler, können das die Regionalbusse abdecken und wie schaut es innerstädtisch aus?".

Was den Over-Tourismus betrifft, so sollte der Bustourismus vor allem an Spitzenzeiten anhand der im Juni 2018 eingeführten Registrierpflicht weiter reduziert werden und jenen Gästen, die statt zwei Stunden zum Beispiel sechs Stunden in der Stadt bleiben, der Vorzug gegeben werden.

Schließlich sprach sich Preuner für die Einführung einer Stadtwache aus. Damit würde im Endeffekt die Überwachung von Alkoholverboten, der Straßenprostitution, von Parks und des Hundeleinenzwangs günstiger kommen als die derzeitigen Schwerpunktkontrollen durch Magistrat und Polizei, weil hier "viele Überstunden anfallen".

