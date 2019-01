Grasser fordert Weisung durch Justizminister Moser

Nach den in Richtung Amtsmissbrauchs-Verdacht gehenden Vorwürfen gegen die beiden Oberstaatsanwälte von der Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Gerald Denk und Alexander Marchart legt der Buwog-Hauptangeklagte Karl-Heinz Grasser nun nach. Er fordert in einem offenen Brief (dieser liegt der "Presse" vor) an Justizminister Josef Moser (ÖVP) die Erteilung einer Weisung. Moser solle "als oberstes Organ der Weisungskette durch Erteilung einer entsprechenden Weisung Abhilfe gegen die eklatant rechtswidrige Vorgangsweise der WKStA schaffen".

Am Dienstag hatten die Grasser-Anwälte Manfred Ainedter und Norbert Wess den beiden Anklagevertretern Amtsmissbrauch vorgeworfen. Gestern, Mittwoch, folgte dann die per Brief bzw. per Mail an Moser übermittelte Aufforderung eine Weisung zu erteilen. Diese Aufforderung wurde am Donnerstag - eben im Rahmen eines offenen Briefes - publik.

In diesem Brief schreiben die Anwälte namens ihres Mandanten Grasser: "Wir haben bekanntlich in der gestrigen Hauptverhandlung mehrfaches aus unserer Sicht evident gegen mehrfache gesetzliche Bestimmungen verstoßendes und somit rechtswidriges Vorgehen der Anklagevertreter (...) aufgezeigt, belegt, gerügt und dementsprechende Anträge an das Schöffengericht gestellt."

Denk und Marchart weisen Grasser-Vorwürfe zurück

Konkret wirft Grasser mittels seiner Anwälte den Oberstaatsanwälten „wiederholten Amtsmissbrauch" vor, da diese in einem derzeit im Hintergrund laufenden Ermittlungsverfahren Zeugen-Vernehmungsprotokolle monatelang nicht zu den Akten genommen haben sollen. Vorwurf Nummer 2: Ein Zeuge sei auch zu einem Thema befragt worden, das nun im längst laufenden Buwog-Verfahren abgehandelt wird.

Außerdem beschwert sich Grasser in dem Brief bei Moser darüber, dass die Vertreter der WKStA ihrerseits angekündigt haben, von der Oberstaatsanwaltschaft prüfen zu lassen, ob durch das Verhalten der Verteidiger eine Verleumdung begangen worden sei. Dazu muss man wissen: Die beiden Oberstaatsanwälte Denk und Marchart weisen die Vorwürfe des ehemaligen Finanzministers entschieden zurück. Und prüfen Gegenmaßnahmen.

Das angesprochene, im Hintergrund laufende Ermittlungsverfahren wird ebenfalls gegen Grasser geführt. Es geht um die Frage, ob dem Staat bei der Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 Geld entgangen ist. 2017 strich das Oberlandesgericht Wien diesen Punkt als zu wenig begründet aus der Anklageschrift und ordnete weitere Ermittlungen an, deren Einstellung Wess und Ainedter vor Weihnachten 2018 beantragt haben. Die Oberstaatsanwälte lehnen eine Einstellung ab. Entscheiden wird ein Gericht. Nach Einbringen des Einstellungsantrags kam heraus, dass Marchart und Denk die nun so heftig umstrittenen Einvernahmen durchgeführt haben – teils eben auch zu Themen aus dem laufenden Verfahren. Insofern sprechen die Verteidiger von einem "Schattenakt", der angelegt worden sei.