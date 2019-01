Grassers Anwälte fordern Weisung von Justizminister Moser

Norbert Wess und Manfred Ainedter, die Anwälte des ehemaligen Finanzministers und nun Hauptangeklagten im Korruptionsprozess um die Affären Buwog und Terminal Tower, Karl-Heinz Grasser, setzen weitere Schritte gegen die beiden Oberstaatsanwälte Gerald Denk und Alexander Marchart. Schon am Dienstag hatten sie ihnen im Rahmen eines Protokollberichtigungstages am Wiener Landesgericht für Strafsachen Amtsmissbrauch vorgeworfen. Am Donnerstag legten sie mittels eines offenen Briefes an Justizminister Josef Moser (ÖVP) nach.

Die darin formulierte Forderung: Moser solle Marchart und Denk eine Weisung erteilen, ihr Verhalten zu ändern.

Konkret wirft Ainedter „im Einvernehmen“ mit Wess den Oberstaatsanwälten „wiederholten Amtsmissbrauch" vor, da sie Vernehmungsprotokolle monatelang nicht zu den Gerichtsakten genommen und Zeugen außerhalb der Hauptverhandlung während des laufenden Strafverfahrens befragt hätten. Außerdem beschwert sich Ainedter in dem Brief bei Moser darüber, dass die Staatsanwälte ihrerseits angekündigt haben, von der Oberstaatsanwaltschaft prüfen zu lassen, ob durch das Verhalten der Verteidiger eine Verleumdung begangen worden sei.

Im Namen Grassers wird Moser "dringend ersucht"

Worum geht es? Hintergrund ist das sogenannte „35-Millionen-Euro-Faktum“, eine Causa, in der nach wie vor gegen Grasser ermittelt wird, die aber nicht Gegenstand der Hauptverhandlung ist. Es geht um die Frage, ob dem Staat bei der Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 Geld entgangen ist. 2017 strich das Oberlandesgericht Wien diesen Punkt als zu wenig begründet aus der Anklageschrift und ordnete weitere Ermittlungen an, deren Einstellung Wess und Ainedter vor Weihnachten 2018 beantragt haben. Die Oberstaatsanwälte lehnten ab. Dabei sei laut den Anwälten aber herausgekommen, dass Marchart und Denk Einvernahmen durchgeführt hatten – teils zum laufenden Verfahren.

Oberstaatsanwalt Marchart bestritt umgehend, einen „Schattenakt“ angelegt zu haben. Vielmehr sei man dem Auftrag des Oberlandesgerichts, zu ermitteln, nachgekommen und habe zu dem „35-Millionen-Euro-Faktum“ ermittelt und Zeugen befragt.

Ainedter sieht das anders. Seinen offenen Brief schließt er insofern mit einem Appell an Justizminister Moser: Letzterer werde namens seines Mandanten Grasser „dringlich ersucht“, mit einer Weisung „Abhilfe gegen die eklatant rechtswidrige Vorgangsweise“ der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zu schaffen.

Buwog/Terminal Tower - auf einen Blick Causa Buwog: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 Bestechungsgeld geflossen ist (9,6 Millionen Euro). Gekommen sein soll das Geld von dem im Bieterverfahren siegreichen Österreich-Konsortium um Immofinanz und RLB OÖ – geflossen über Umwege auf diverse Konten. Die Zahlung ist seit 2009 erwiesen, offen ist die Frage: Hat der damalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser Informationen weitergegeben, um sich (und andere) zu bereichern? Und: Teilten sich Grasser, sein Trauzeuge Walter Meischberger, der Immobilienmakler Ernst Karl Plech und der Lobbyist Peter Hochegger die Provision auf? Causa Terminal Tower: Wie beim Buwog-Deal soll auch hier ein „Tatplan“ (bei Privatisierungsprojekten serienweise „mitschneiden“) befolgt worden sein. Und zwar: Grasser soll einen Teil der 200.000-Euro-Provision eingesteckt haben, die für die Einmietung der oberösterreichischen Finanzdienststellen in den Linzer Terminal Tower geflossen sein soll. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe, lediglich Peter Hochegger legte ein Teilgeständnis ab. Es gilt die Unschuldsvermutung.

(hell/APA)