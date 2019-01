Neuer SPÖ-Job für Max Lercher

Max Lercher hat nach dem abrupten Ende seines Engagements als SPÖ-Bundesgeschäftsführer eine neue große Aufgabe: Er wird Geschäftsführer der Leykam Medien AG. Das berichtete die "Kleine Zeitung" am Donnerstagabend. Lercher folgt auf Ex-Graz-Holding-Chef Wolfgang Messner; zuvor war Lercher Mitglied des Aufsichtsrates gewesen.

Die Leykam stand einst für ein SPÖ-Medienimperium; zuletzt war sie "nur noch eine leere Firmenhülle ohne Wirtschaftstätigkeit", wie es in der "Kleinen Zeitung" heißt. Leykam ist nach wie vor im Besitz der SPÖ. Die Zeitung berichtet, dass Leykam unter Lerchers Führung nun in den Bereichen Kampagnenentwicklung, Datenmanagement und Veranstaltungen aktiv werden soll. Gewinne, so heißt es, würden gemeinnützig verwendet werden.

Der 32-jährige Steirer Lercher war bis September 2018 Bundesgeschäftsführer der SPÖ gewesen, ehe er im Zuge des Abgangs von Ex-Bundeskanzler Christian Kern als Parteichef ebenfalls die Wiener Löwelstraße verlassen musste. Die neue SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner installierte damals ihren Vertrauten, Ex-Kanzleramtsminister Thomas Drozda, statt Lercher als Bundesgeschäftsführer.



