Foto mit "Identitären": Strache zieht Klage gegen Fußi zurück

Der Chef der Freiheitlichen Partei Österreichs, Vizekanzler Heinz-Christian Strache, zieht seine Klage gegen den Politikberater Rudi Fußi zurück. Das wurde am Freitag bekannt. Anlass der Klage war ein Foto, das Fußi auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geteilt hatte.

Strache hatte in seiner Klage unter anderem Unterlassung der Veröffentlichung, eine Urteilsveröffentlichung durch Fußi sowie Schadensersatz für den erlittenen immateriellen Schaden wegen der "empfindlichen Kränkung" gefordert.

Strache: "Fälschung", "Gesicht hineinmontiert"

Zum veröffentlichten Bild heißt es in der ursprünglichen Klage: "Das obige Foto ist eine Fälschung, weil das Gesicht des Klägers hineinmontiert wurde." Strache nahm für seine Rechtsvertretung die Dienste von Verfassungsrichter Michael Rami in Anspruch. Dieser kündigte vor wenigen Tagen an, künftig keine Spitzenpolitiker mehr vertreten zu wollen.

Konkret geht es um ein Foto aus dem Jahr 2015, entstanden während der damaligen großen Flüchtlingsbewegung. Strache hatte gemeinsam mit anderen FPÖ-Funktionären den Grenzort Spielfeld besucht und war danach in das Lokal "Las Legas" eingekehrt, wo er sich mit Gästen unterhielt. Das umstrittene Foto zeigt Strache an einem Tisch mit anderen Freiheitlichen und mit mutmaßlichen Mitgliedern der "Identitären", darunter soll sich auch Patrick Lenart befinden, der zeitweise in leitender Funktion bei der Gruppierung tätig war.

Fußi hatte im August 2018 dieses Bild auf seinem Twitter-Account gepostet, versehen mit der Textzeile: "Strache beim gemütlichen Zusammensein mit Identitären-Kader".





