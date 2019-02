Vater, Mutter, Niederösterreich

Wien. Johanna Mikl-Leitner drückte am Abend des 28. Jänner 2018 Tausende Küsschen auf Wangen. Entgegen den Erwartungen schaffte die ÖVP Niederösterreich an diesem Tag bei den Landtagswahlen wieder die Absolute. Es war ein großer Vertrauensvorschuss, den die Wähler Mikl-Leitner entgegenbrachten. Sie zählten darauf, dass Erwin Pröll seine Nachfolge durchdacht hatte, als er nach 25 Jahren die politische Bühne verließ.



Die Niederösterreicher hatten nun ein Jahr Zeit, um zu beobachten, ob Mikl-Leitner den politischen Mitbewerber in Schach halten kann. Und ob sie in der ÖVP ähnliches Gewicht wie Pröll bekommen kann.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2019)