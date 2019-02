Voggenhuber führt "Initiative 1 Europa" in die EU-Wahl

Der langjährige Grünen-Politiker Johannes Voggenhuber tritt als Spitzenkandidat einer Initiative um die "Liste Jetzt" bei der EU-Wahl an. Das bestätigte der 68-Jährige am Montag in einer Pressekonferenz. Offiziell nennt sich die Liste diesmal allerdings weder Pilz noch Jetzt, sondern "Initiative 1 Europa".

Voggenhuber hat reichlich Brüssel-Erfahrung. Er hatte dem Europaparlament von 1995 bis 2009 angehört - bis ihm Ulrike Lunacek beim Bundeskongress den Listenplatz und in der Folge das EU-Mandat abnahm.

In der jüngeren Vergangenheit hatte er immer wieder anklingen lassen, dass ihn eine Rückkehr in die EU-Politik reizen würde.

Maria Stern, Obfrau der Liste Jetzt, kündigte bei der Pressekonferenz am Montag an, Voggenhuber werde als "unabhängiger Kandidat" in das Rennen um die Wahl am 26. Mai gehen. Man strebe ein Bündnis an, das weit über die Liste Jetzt hinausgehe.

Die Liste Jetzt komme jedenfalls für die nötigen Unterschriften von drei Abgeordneten für die Kandidatur zur Verfügung. Außerdem wird es eine Art Startkapital in Höhe von 250.000 Euro geben.

(APA/Red.)